MAPAS SIN MUNDO (13/10/2019)

En el vórtice del horror, siempre habita una sonrisa.

El alcalde de Olivenza ha rectificado a tiempo, y desiste ahora de la idea anunciada hace una semana de acoger en su municipio el museo de caza más importante del mundo, cuyos fondos pertenecen a un empresario que se vanagloria de ser franquista y de haber matado a más de 420 especies -algunas de ellas en peligro de extinción. Evidentemente, tal cambio de opinión ha venido forzado por la presión pública. Y sobrecoge pensar quién, en su sano juicio, y en alguna fracción de segundo de su vida, hubiera podido concluir que exponer los resultados de esta actividad delincuente era una buena idea. Miramos con distancia y desdén a todos aquellos territorios abiertos en canal por las luchas intestinas y las muertes diarias por doquier. Pero la diferencia entre ellos y nosotros, lo lejano y lo cercano, es que allí se producen los muertos y aquí los exponemos disecados.

Dice Aznar que la lucha contra el cambio climático está siendo aprovechada para restringir las libertades de los individuos. La lógica que rige este argumento es la misma que sigue determinada población masculina cuando considera que no poder manosear a una mujer o soltarle un exabrupto por la calle va contra su libertad. Así es el espíritu del violento: «Tus derechos son mi cárcel».

Obsceno es todo aquello que comparece en su totalidad, que no se guarda nada y que ocupa la escena en un acto de presencia radical. Ya que está enteramente ahí, ante nosotros, la realidad obscena no permite ser comentada. No existe en ella margen de interpretación. Cualquier cosa que se dijera sería redundante. Porque, seamos sinceros, ¿qué cabe añadir a las declaraciones del prior y de algún miembro de la congregación religiosa que custodia el Valle de los Caídos? Que la tumba de Franco sea sagrada y que, con su resistencia a permitir la exhumación, se esté llevando a cabo aquello que el Caudillo quería para España es algo que no deja resquicio alguno para el comentario. Obsceno, sin más.

Nada mejor que nuestro sistema educativo para matar las vocaciones. Todo lo que de espontáneo y genuino existe en una persona es arruinado por el método. La disciplina no refuerza la diferencia; la disuelve.

Cs y UPyD se alían para protagonizar la gran película de Halloween: 'El día de los muertos'.

Vivimos el síndrome del 'miembro fantasma': todas las ideas han muerto, pero seguimos hablando como si existieran.

En la vida no valen pactos: siempre se tiene en funciones.