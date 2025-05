Luis Mateo Díez: «Me interesa el sentido de las vidas de mis personajes»

«Mi primera novela, 'Las estaciones provinciales', era un espacio literario realista. Con esa novela me di cuenta de que yo necesitaba construirme un territorio ... imaginario del que me pudiera adueñar», aseguró el escritor Luis Mateo Díez, Premio Cervantes 2023, que participó ayer en el diálogo literario 'En un lugar de Celama', celebrado en el Centro Cultural Las Claras de Fundación Cajamurcia. El escritor conversó con José María Pozuelo Yvancos, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada en la Universidad de Murcia y académico correspondiente de la RAE, y estuvo arropado por Carlos Egea, presidente de la Fundacion Cajamurcia, y Pascual Martínez, gerente de la Fundación.

El título del encuentro, 'En un lugar de Celama', hace referencia al territorio imaginario por excelencia de las creaciones literarias de Luis Mateo Díez: el Reino de Celama. «Ya había ejemplos como el de Macondo de García Márquez», señaló el autor sobre la creación de «una provincia en la que había varias ciudades y contaba con mucha gente».

«Los personajes, que son muchos, tienen una cierta aureola de irrealidad. Sentía que tenían que tener nombres irreales. No me imaginaba llamándolos José Luís, por ejemplo», explica el prolífico escritor, como él mismo se considera, sobre los definidos por Pozuelo Yvancos como personajes con nombres «tan sonoramente estrafalarios».

«Lo que me interesa contar cada vez más no son las vidas de mis personajes, sino el sentido de esas vidas. Esto es algo que aprendí como lector temprano en una de mis novelas favoritas, 'La muerte de Iván Ilich', de Tolstoi, donde se cuenta la muerte de un hombre no muy importante y, a partir de ahí se repasan diferentes episodios de su vida, se habla de la idea del fracaso...».

Durante el encuentro se presentó el número de marzo de 2025 de Ínsula (Revista de Letras y Ciencias Humanas), dedicado íntegramente a la obra del escritor leonés (Villablino, 1942), al que se le rinde un homenaje en las páginas de esta edición, coordinada por Pozuelo Yvancos.

Ampliar El público pudo trasladar sus preguntas a Luis Mateo Díez durante el encuentro de ayer. Vicente Vicéns/ AGM

Miembro de la Real Academia Española desde el año 2001, Luis Mateo Díez es el único autor en lengua castellana que ha obtenido en dos ocasiones el Premio Nacional de Narrativa y el Premio de la Crítica, gracias a sus novelas 'La fuente de la edad' (1986) y 'La ruina del cielo' (1999), además de haber recibido otros importantes premios literarios.

«Todos somos dueños de nuestra imaginación e imaginamos todos los días», indica, transmitiendo su satisfacción, Luis Mateo Díez, «Y todos tenemos imaginación, da igual nuestro nivel de cultura», añade Yvancos, que define este encuentro literario en Murcia como «un acto de amistad». Juntos repasaron los diferentes tipos de personajes protagonistas de su literatura, entre ellos adolescentes y ancianos. «Para lo que me queda, sería el colmo que estuviera escribiendo trivialidades, hay que jugársela, dijo el escritor de 83 años, que en 2020 publicó 'Los ancianos siderales' y reivindicó el humor en la literatura, recordando ejemplos como «la picaresca y los grandes clásicos» así como el «límite del esperpento con Valle-Inclán».

Traducida a numerosas lenguas, la obra de Luis Mateo Díez se ha convertido en cine y teatro. Chema Sarmiento llevó a la pantalla grande el cuento 'Los grajos del Sochantre', una de las cinco historias que se relatan en 'El filandón' (1984) y adaptó 'Los males menores' en la película 'Viene una chica' (2012), de la que Díez fue coguionista.

Su última novela publicada -aunque la escribió hace siete años- es 'El amo de la pista' (2024). En esta historia, «Cantero es un joven desorientado y sin voluntad que no sabe qué hacer con su vida. Perdió a sus padres y ha sido expulsado de la casa de su tío, que se siente traicionado por él. Vive a la que salta y acaba a merced de Cirro Cobalto, un personaje que lo enreda de mala manera y lo mantendrá bajo sus órdenes con extrañas encomienda», introduce la sinopsis.