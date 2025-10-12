La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Premiado.Luis López Carrasco ganódos premios Goya por 'Elaño del descubrimiento' yel Premio Herralde con lanovela 'El desierto blanco'. ANDREU DALMAU / EFE
Cineasta y escritor

Luis López Carrasco: «Todos tenemos una máquinadel tiempo que es el cerebro, que nos permite viajar a travésde la imaginación y el recuerdo»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Domingo, 12 de octubre 2025, 09:36

Comenta

¿Qué es el miedo? ¿Es la sensación de que nuestra realidad está a punto de quebrarse? ¿Puede de algún modo esa sensación incómoda, angustiosa ... e inexplicable, hacernos sentir cómodos? Estas y otras preguntas plantea de forma inicial el libro 'Europa', que el cineasta y escritor Luis López Carrasco (Murcia, 1981) acaba de publicar con la editorial Anagrama. Aunque no se puede decir que el libro sea nuevo, porque ha viajado desde el pasado hasta el futuro al meterse en la máquina del tiempo de la corrección del propio autor, que escribió estos textos hace algunos lustros en lo que supuso su debut narrativo con la editorial Gollarín, de Caravaca de la Cruz. Después de haber triunfado como director de cine y haber alcanzado el éxito y diversos reconocimientos nacionales e internacionales –entre los que destacan los Premios Goya a Mejor Documental y Mejor Montaje por su película 'El año del descubrimiento'–, en 2023 ganó el Premio Herralde de Novela con la obra 'El desierto blanco'. Ahora, el fundador del grupo audiovisual Los Hijos ha dado una nueva vida a 'Europa', lo que para él también ha sido, en cierta medida, «como viajar un poco a ese pasado» en el que empezó a escribir estos relatos. Y plantarse de repente, casi quince años después, en ese futuro (presente) que atisbaba en ese libro. «El concepto del libro sigue siendo el mismo, pero es una versión revisada. Le hemos dado un nuevo brillo», resume.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Aemet, ante las críticas de Miras y Mazón: «Los modelos meteorológicos no daban tanta lluvia»
  2. 2 La dana golpea a última hora y provoca inundaciones en San Javier y Los Alcázares
  3. 3 Muere Diane Keaton, legendaria actriz de Hollywood, a los 79 años
  4. 4 Cartagena amanece entre el barro y la calma tras una noche de lluvias torrenciales
  5. 5

    El Tarazona declara la alerta roja en el Real Murcia
  6. 6 La CHS comunica que envió cuatro avisos por riesgo de desbordamiento en ramblas de Cartagena y Torre Pacheco
  7. 7 La Asociación de Nazarenos Murcianos nombra presidente de honor a Miguel Ángel Cámara
  8. 8

    Sánchez recobra perfil con su presencia en la firma en Egipto del plan de paz para Oriente Próximo
  9. 9

    «El orgasmo es el mejor ejercicio para el suelo pélvico»
  10. 10

    La factura electrónica se convierte en un laberinto para siete millones de pymes y autónomos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Luis López Carrasco: «Todos tenemos una máquinadel tiempo que es el cerebro, que nos permite viajar a travésde la imaginación y el recuerdo»

Luis López Carrasco: «Todos tenemos una máquinadel tiempo que es el cerebro, que nos permite viajar a travésde la imaginación y el recuerdo»