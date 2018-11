T20 lleva a Londres al artista Yann Leto, dentro de su proyecto 'Satélite' de exposiciones LA VERDAD Jueves, 15 noviembre 2018, 09:53

'What is culture?' es el título de la exposición que el artista francés Yann Leto inauguró ayer en Londres, dentro del proyecto 'Satélite' de la galería murciana T20, que dirigen Carolina Parra y Nacho Ruiz. La muestra, que podrá visitarse hasta final de 2018 en el espacio Scan de Herald Street, recoge una serie de trabajos de Leto, afincado en Zaragoza, que a juicio de sus galeristas resultan «desconcertantes». Ante ún título como 'What is Culture?', «la respuesta del lector es compleja. Cultura es la 'Venus de Milo' y la ablación, el asesinato ritual de albinos en África y la investigación sobre el 'bosón de Higgs', los White Trash norteamericanos y las ruinas de Palenque».

«Todo es cultura», opinan los galeristas del artista, «aunque desde nuestra óptica eurocéntrica solo sea lo positivo. La comida basura es cultura, además cultura de masas universalmente asumida. Donald Trump es cultura pop del siglo XXI, de manera que lo que entendemos por alta cultura es solo un segmento de la idea que encontramos en la definición de E. B. Tylor, googleada en un diccionario de la filosofía de la red». Lo que está claro es que en «Jann Leto, durante años considerado el 'enfant terrible' de ARCO, habita la contradicción. Y la cultura contemporánea no es otra cosa contradicción».