Inauguración de la exposición de Lidó Rico en Berlín. Michele Piazza

Lidó Rico presenta en Berlín 'De Rerum Naturae'

Escultura ·

El artista murciano muestra en la capital alemana una profunda reflexión sobre la relación entre el ser humano y la naturaleza: «Intento que no haya distancia entre el cuerpo y el mundo»

LA VERDAD

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:13

En este nuevo proyecto artístico, Lidó Rico aborda la desconexión contemporánea entre la humanidad y su entorno natural, cuestionando la visión antropocéntrica que ha definido ... el pensamiento occidental. A través de esculturas realizadas con resinas y moldes –algunos tomados de su propio cuerpo y otros de cerebros reales–, el artista propone una mirada crítica y poética sobre la coexistencia entre lo humano, lo artificial y lo orgánico.

