Lidó Rico presenta en Berlín 'De Rerum Naturae'

En este nuevo proyecto artístico, Lidó Rico aborda la desconexión contemporánea entre la humanidad y su entorno natural, cuestionando la visión antropocéntrica que ha definido ... el pensamiento occidental. A través de esculturas realizadas con resinas y moldes –algunos tomados de su propio cuerpo y otros de cerebros reales–, el artista propone una mirada crítica y poética sobre la coexistencia entre lo humano, lo artificial y lo orgánico.

Las obras que integran 'De Rerum Naturae' confrontan al espectador con las consecuencias ecológicas y emocionales de la modernidad: cabezas frágiles, cerebros intervenidos tecnológicamente y rostros distorsionados que encarnan una humanidad dividida entre su naturaleza biológica y la lógica de la hiperproductividad. Con un lenguaje intensamente físico y simbólico, Rico convierte la materia en un cuerpo vivo, en una metáfora de nuestra vulnerabilidad compartida.

«La materia está viva, respira con nosotros. En cada obra intento que esa pulsación se sienta, que no haya distancia entre el cuerpo y el mundo», explica el artista. En 'De Rerum Naturae', Rico concibe el arte como una forma de pensamiento encarnado, un territorio donde cuerpo y mente se funden en un mismo proceso vital. La exposición invita a reconectarse con la raíz biológica y espiritual de la existencia, situando la experiencia artística como un acto de conciencia frente a la alienación contemporánea.

La exposición, instalada en la Galería Luisa Catucci hasta finales de año, emplea resinas y moldes de cerebros reales y del propio cuerpo de Rico

Esta exposición consolida la trayectoria internacional de Lidó Rico (Yecla, Murcia, 1968), cuya obra ha sido exhibida en instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, la Fundación La Caixa, el Instituto Cervantes de Roma y diversas galerías de Europa y América Latina.

Reconocido por su exploración del cuerpo como territorio de conflicto, Rico ha desarrollado una obra coherente, intensa y comprometida con los debates esenciales del arte contemporáneo. El proyecto cuenta con el impulso de la Fundación para la Dinamización del Arte y la Cultura (FUNDAC).