Verónica Martínez Amat y Javier Alandes

Verónica Martínez Amat y Javier Alandes, en la Semana de la Novela Histórica

Las actividades, organizadas por el Ayuntamiento de Cartagena, se desarrollan hasta el próximo sábado 11 de octubre

LA VERDAD

Cartagena

Martes, 7 de octubre 2025, 21:20

La XXVI Semana de la Novela Histórica, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Cartagena, se celebra en la ciudad portuaria hasta el próximo 11 de octubre. Este miércoles, día 8, el evento recibirá a los autores Verónica Martínez Amat y Javier Alandes.

La programación de este miércoles arrancará a las 19 horas desde el Aula de Cultura de la Fundación Cajamurcia con la escritora Verónica Martínez Amat, ganadora del Premio Castillo de Loarre 2013, quien ofrecerá los detalles de su última novela, titulada 'Yo Templario', una historia de lealtad, traición y lucha en el corazón de la Europa medieval.

Después, a las 19.45 horas, será el turno de Javier Alandes, premio Cerros de Úbeda 2024, quien compartirá con el público algunos secretos de su obra 'La última mirada de Goya', que explora los últimos días de la vida del pintor y la misteriosa desaparición del cráneo del artista. Toda la programación de este evento, como del resto de actividades culturales que se desarrollan en el municipio está disponible en la web municipal www.cartagena.es

