La escritora Teresa Cardona estará este miércoles en Cartagena Negra presentando su última novela.
Escritora

Teresa Cardona: «En España, las editoriales cuidan mucho la novela negra»

La autora presenta en Cartagena Negra este miércoles 'A la vista de todos', el último caso de los guardias civiles Blecker y Cano

Natalia Benito

Natalia Benito

Martes, 9 de septiembre 2025, 01:27

San Lorenzo de El Escorial (Madrid) vuelve a ser el escenario del crimen en la nueva novela de Teresa Cardona (Madrid, 1973), 'A la vista ... de todos' (Siruela), la cuarta de la serie protagonizada por la teniente de la guardia civil Karen Blecker y el brigada Cano –que comenzó con 'Los dos lados' y continuó con 'Un bien relativo' y 'La carne del cisne'–. En esta ocasión, «Karen Bleker, que viene de la Europol, aunque en esta entrega ya está más adaptada al pueblo, y José Luis Cano, con quien trabaja, que es oriundo de la zona y su guía», investigarán la aparición del cadáver de una mujer del pueblo que se ha dedicado enteramente a trabajar y cuidar de su hijo. Bucearán en la vida de la víctima, Maya Vargas, lo que les hará cuestionarse cómo de real es la imagen que percibimos de las personas que forman parte de nuestro día a día.

