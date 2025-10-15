La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Un momento de la lectura del pregón protagonizada por Diego Sánchez Aguilar. Pablo Sánchez/ AGM

Sánchez Aguilar abre la Feria del Libro de Cartagena: «Leer es un acto de resistencia»

El escritor y profesor asegura durante su pregón inaugural que «hay que ganar la batalla por el espacio sagrado de la lectura»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Miércoles, 15 de octubre 2025, 23:58

Comenta

El escritor y profesor Diego Sánchez Aguilar regresó esta semana a su ciudad, tras pasar cinco años en Londres, para pronunciar el pregón inaugural ... de la Feria del Libro de Cartagena, que se celebró este miércoles en la Plaza Juan XIII y que da el pistoletazo de salida a unos días intensos –hasta este domingo, 19 de octubre– de actividades relacionadas con la literatura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Mancomunidad reactiva el suministro de agua no potable en San Javier, San Pedro y Los Alcázares
  2. 2

    Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
  3. 3 Más de 17 kilómetros de retenciones en la A-30, a la altura de Murcia
  4. 4

    Grupo Piñero planea su primera inversión en la Región de Murcia
  5. 5

    Ábalos esquiva la cárcel pese a los «ingresos irregulares» y el «creciente» riesgo de fuga
  6. 6 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  7. 7 Hallan un cadáver flotando en el puerto pesquero de Águilas
  8. 8

    Las parejas con hijos pero sin papeles también tendrán derecho a la pensión de viudedad
  9. 9 El centro de acogida de Santa Cruz echa el cierre y trasladan solo a los menores extranjeros a cargo de la Comunidad al albergue de El Valle
  10. 10

    Los científicos confían en la resistencia del Mar Menor para «digerir» los daños por los arrastres de la dana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez Aguilar abre la Feria del Libro de Cartagena: «Leer es un acto de resistencia»

Sánchez Aguilar abre la Feria del Libro de Cartagena: «Leer es un acto de resistencia»