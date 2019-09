Regàs defiende un mundo con cultura La autora catalana, ayer, en la UMU, con Pedro Alberto Cruz. / G. C. Rosa Regàs afirma en Murcia que «la verdadera cultura es un ámbito en el que todos tienen voz» EFE Miércoles, 25 septiembre 2019, 01:33

Para la escritora Rosa Regàs, «la verdadera cultura no es como nos la han querido hacer ver» ni se basa en «hacerse una foto y dar un saludo», sino que es «un ámbito en el que todos tienen voz», desde los artistas y creadores hasta su público. Regàs, que ayer participó en la II Semana Internacional de las Letras Ex Libris de Murcia, afirmó que es un «conglomerado de personas» que dan forma a esa «verdadera cultura» que no solo integran los autores «más famosos» ni los que están comenzando su trayectoria, sino también «los que hacen el mismo trabajo de creación: el público». Insistió en que «no tiene sentido un libro que no se lee», porque tanto lector como escritor deben aportar a la obra sus capacidades creativas.

La ganadora del Planeta y del Nadal, que presentó su libro 'Amigos para siempre', dedicado a la memoria de su amigo Carlos Barral, en el hemiciclo de Letras de la UMU, destaca que «para que un país vaya adelante no solo necesita que los políticos sean honestos, sino también que nosotros sigamos creando», porque es a través de la cultura y el arte como los ciudadanos pueden estar «más protegidos y defendidos».