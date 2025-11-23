La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El historiador, escritor, montañero y comunicador asturiano Pablo Batalla reside con su familia en un pueblo de León. Javier Valladares
Pablo Batalla Cueto: «Cada movimiento social que surge impacta al instante en las montañas»

El ensayista asturiano presenta este jueves en Libros Traperos 'La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo'

Gema Escobar

Gema Escobar

Domingo, 23 de noviembre 2025, 23:22

Con la premisa de que todo es política, a lo Thomas Mann, y de que, «a lo largo de la historia, todas las ideologías políticas ... y todos los grandes movimientos sociales de la modernidad han promovido y practicado el montañismo», el historiador y escritor Pablo Batalla Cueto (Gijón, 1987) desgrana en un compendio inédito hasta ahora toda una historia política del montañismo en los dos últimos siglos y medio en su sexta obra de ensayo, 'La bandera en la cumbre' (Capitán Swing, 2025). Montañero desde niño, corrector, traductor, coordinador de la revista cultural 'El Cuaderno' y ya un fijo de medios como 'Público', 'Jot Down Sport' y 'La Marea', no rehúye la pelea por ser ese ensayista total, ese Américo Castro que le fascinó con 'España en su historia' y en el que se funden erudición y estilo, carente de aridez académica sin renunciar a la belleza, y la complejidad, del lenguaje. El asturiano recalará este jueves en Murcia para presentar, en Libros Traperos (Ronda de Garay, 39), 'La bandera en la cumbre. Una historia política del montañismo'. Será a las 19 horas, de la mano del periodista y geógrafo Aldo Conway.

