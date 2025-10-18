La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Nacho Tomás, esta semana, en Murcia. NACHO GARCÍA

Nacho Tomás: «Estamos totalmente desinformados aunque pensemos lo contrario»

El fundador de la agencia de publicidad N7 publica su primera novela, 'El lado feo del bordado', «una historia sobre manipulación global» y un «espejo incómodo de nuestro presente»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Sábado, 18 de octubre 2025, 00:21

Padre de familia, empresario vitalista, aprendiz de guitarrista, ciclista serio, viajero y lector empedernido y aficionado a la escritura, Nacho Tomás (Murcia, 1977) tenía en ... mente desde hace años «escribir una novela». Colaborador de LA VERDAD, el fundador y director de la agencia de publicidad murciana N7 llevaba pergeñando esa novela en su cabeza durante mucho tiempo. Pero su primer libro fue otro, un manual profesional llamado 'Impulsa tu marca' que editó «a pachas» con la editorial Planeta y que se vendió «muy bien». Ha sido ahora, por fin, cuando Nacho Tomás se ha quitado la espinita de escribir este «thriller psicológico» en el que cuenta «cómo estamos totalmente desinformados, aunque pensemos lo contrario y creamos que estamos muy bien informados», resume.

