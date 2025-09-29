Moyano ultima un libro sobre su experiencia en la Sierra del Segura

LV Murcia Lunes, 29 de septiembre 2025, 21:23 Comenta Compartir

Santiago de la Espada (Jaén), ubicado al suroeste de la Sierra del Segura, acoge por tercer año consecutivo el 'Encuentro Literario sobre Repoblación'. Entre mesas de diálogo sobre temática rural, literatura y cine, el encuentro pretende dar mayor visibilidad al patrimonio social y cultural que ofrecen los lugares con una menor densidad poblacional. Las fechas para el evento serán los días viernes 3 y sábado 4 de octubre, en el centro cultural 'Lugar de Encuentro'. La inauguración de las jornadas está programada para el viernes 3, a las 20 horas, de manos del alcalde de la localidad, Antonio Rodríguez. Acto seguido, comenzará la presentación-homenaje al libro 'Segurología', de Ignacio Martínez. Este abogado, un luchador incansable en la defensa del medio rural, también fue escritor, poeta, ensayista, filólogo e historiador. Tras su fallecimiento, dejó un gran legado cultural y humano, clave para conocer las particularidades segureñas.

Al día siguiente, sábado, a las 11 horas comenzará una mesa de diálogo sobre Periodismo Rural. A las 12, será el turno del segundo diálogo que versará sobre el reto de emprender un negocio en territorios alejados de las ciudades, como es Santiago- Pontones. Antes del descanso del mediodía, sobre las 13 horas, el escritor Manuel Moyano, acompañado por el también escritor y gestor cultural Andrés Ortiz Tafur, contarán cómo ha sido la experiencia de la Primera Residencia Literaria Santiago-Pontones, con la próxima publicación del libro surgido a raíz de su estancia en la comarca. A las 17 horas, será el estreno del documental 'Las aldeas perdidas', de Luisje Moyano, y después habrá otra mesa redonda con Nicolás Ruiz, Rector de la Universidad de Jaén; Fernando Planelles, director general de la Caja Rural de Jaén; Eleuterio Muñoz, presidente de 'Diario Jaén', y Julio Millán, presidente de Edad Dorada-Mensajeros de la Paz, Andalucía. Esta mesa será conducida por el ecologista Javier Broncano.