Fernando de la Cierva. G. CARRIÓN

La historia de Adalberto, el antepasado de Fernando de la Cierva: encontrar la veta que te lleva al filón

La historia familiar de Adalberto, el antepasado de Fernando de la Cierva, es el punto de partida de la novela 'Una crónica salvaje', en la que el médico y escritor rellena huecos

Jerónimo Tristante

Jerónimo Tristante

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:06

Comenta

Los lectores, los telespectadores, los cinéfilos, somos muy frikis. A veces, tanto o más que la novela, la peli o la obra de teatro, nos ... interesa la trastienda de la misma, cómo surgió aquella obra de la mente del autor, cómo es, en realidad, el proceso creativo. Soy un tipo afortunado no solo por haber leído Una Crónica Salvaje cuando aún era un manuscrito, sino porque pude asistir en directo a ese maravilloso proceso de cómo surge una novela. Fernando de la Cierva Bento, buen amigo mío, me contó hará cosa de un año y medio que había dado con una interesante historia familiar: un antepasado suyo, checo para más señas, Adalberto Haenke recaló en Cartagena con su esposa María Francisca. Hablamos del año 1813.

