Ambiente en la Feria del Libro de Murcia, ayer, en Alfonso X El Sabio, con bastante afluencia. Ros Caval / AGM

La Feria del Libro de Murcia se despide «con éxito» hasta 2026

Este domingo concluyó en el Paseo Alfonso X una edición marcada por un día de cierre por lluvias la pasada semana

Lunes, 13 de octubre 2025, 01:03

La Feria del Libro de Murcia 2025 crece frente a las adversidades. «Es la primera vez en 8 años que que una alerta meterológica nos hace cerrar uno de los días», recordó este domingo el director del evento, Jesús Boluda del Toro, que no dudó en afirmar que, a pesar de ello, «la Feria Bonica ha sido un éxito». Y es que jornada tras jornada, el Paseo Alfonso X El Sabio se convirtió en una marea de personas en continuo movimiento, recorriendo las 78 casetas instaladas en el corazón de la ciudad en una cita ineludible con la cultura y la lectura. Los encuentros y firmas con autores, creando las habituales colas con decenas de seguidores, así como las actividades infantiles y presentaciones, han llenado de vida los distintos emplazamientos del evento literario.

«La Feria Bonica atrae a la ciudad y la recibe con los brazos abiertos», añadió Boluda del Toro, que ya comienza la organización de la edición de 2026 para seguir potenciando la lectura tanto entre los visitantes de la ciudad como entre los que llegan desde fuera para disfrutarla.

La Feria está organizada por la Asociación de Creadores y Artistas PALÍN, el Ayuntamiento de Murcia, la Comunidad de Murcia y Global Cultura. Con patrocinio de la Biblioteca Regional, UMU, Red Municipal de Bibliotecas de Murcia (RMBM), Joaquín Cárceles, 2 Veces Marketing, CaixaBank Fundación Cajamurcia, El Corte Inglés, Cetina Hotels, Urbamusa, Aguas de Murcia, Grupo Social ONCE, Fripozo, Gougo, Caja Rural Central, Fundación Caja Rural Granada, Ministerio de Cultura y Deporte, A. Saorín Montaje de Stands, Avatel Telecom y el Gremio Editores Región de Murcia y LA VERDAD.

