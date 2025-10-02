La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manuel Madrid y Gervasio Posadas, en El Corte Inglés de Murcia.

La Feria del Libro de Murcia arranca con el pregón de Díez de Revenga y Dionisia García

El Archivo Municipal y LA VERDAD ofrecen a partir del viernes una pequeña exposición en la sede de la institución en el Almudí de portadas de Ababol

LA VERDAD

Murcia

Jueves, 2 de octubre 2025, 00:31

La Feria del Libro de Murcia 2025 no podría tener mejores referentes para el pregón de esta edición. La escritora Dionisia García y el catedrático y profesor emérito de Literatura Española de la Universidad de Murcia y cronista oficial de Murcia Francisco Javier Díez de Revenga son hoy los encargados de marcar el inicio de una nueva edición de la llamada 'Feria Bonica'. El Paraninfo del Campus de la Merced de la UMU acoge esta tarde, a las 20:00 horas, este acto que estará moderado por la periodista Lydia Martín. Contará con las intervenciones del director de la Feria, Jesús Boluda del Toro; la concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López; el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez López, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura (municipio invitado), María Hernández, entre otras autoridades.

El pregón precederá a la inauguración oficial y recorrido institucional tradicional que se realizará este viernes 3 de octubre, a las 12:00 horas, en la zona de casetas del Paseo Alfonso X El Sabio. El Archivo de Murcia en colaboración con LA VERDAD, organiza la microexposición 'Cuatro portadas de Ababol', donde se expondrán a partir de este viernes las obras de la pintora murciana María Luisa Martínez León, que han sido portadas del semanario de artes, letras y ciencias de LA VERDAD. La muestra estará dedicada a Gabriela Mistral, María Zambrano, Javier Marías y Claudio Magris; y contará con documentación personal de los escritores, algunos de sus libros, prensa histórica y curiosidades. Podrá ser visitada del 3 al 20 de octubre en el hall del Archivo Municipal, situado en el Palacio Almudí, de 8:30 a 14 horas.

Por otro lado, ayer, Gervasio Posadas, director de la red de salas de Ámbito Cultural de El Corte Inglés y escritor, presentó en Murcia su última novela, 'El fracaso de mi éxito' (Espasa), en la antesala de la Feria del Libro, junto al periodista Manuel Madrid.

