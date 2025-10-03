La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javier Díez de Revenga y Jesús Boluda, durante el pregón de la Feria del Libro de Murcia. José Luis Ros Caval / AGM

Díez de Revenga elogia la poesía en el pregón de la 'Feria Bonica'

El catedrático realiza un paseo por la historia de la literatura en un discurso que contó también con las palabras de Dionisia García, que envió un vídeo

LA VERDAD

Murcia

Viernes, 3 de octubre 2025, 00:01

Si bien hoy por la mañana abrirá las puertas la Feria del Libro de Murcia en el paseo Alfonso X El Sabio, la palabra ya ganó ayer su merecido protagonismo con el pregón de la 'Feria Bonica', pronunciado por la escritora Dionisia García, que no asistió presencialmente a la cita en el Paraninfo de La Merced pero sí estuvo presente a través de un vídeo, y el catedrático y profesor emérito de Literatura Española de la Universidad de Murcia y cronista oficial de Murcia Francisco Javier Díez de Revenga. Este último quiso hablar sobre el libro desde una perspectiva histórica.

Su pregón fue un paseo por la historia de la literatura y la historia del libro para confluir finalmente en un elogio del libro como instrumento de cultura, de comunicación, de difusión de ideas y de convivencia.

Una parte de sus palabras la va a dedicar a la poesía, porque «la poesía es la Cenicienta que siempre se olvida» ya que, entre los géneros literarios, la novela es la que tiene mayor difusión y la poesía es la olvidada pero también se difunde a través del libro.

Díez de Revenga citó a Miguel de Cervantes y a su famosa definición de poesía de la segunda parte de 'El Quijote', en el capítulo 16, cuando Don Quijote define la poesía al hidalgo con el que está hablando: «La poesía, señor hidalgo, a mi parecer, es como una doncella tierna y de poca edad, y en todo extremo hermosa, a quien tienen cuidado de enriquecer, pulir y adornar otras muchas doncellas, que son todas las otras ciencias, y ella se ha de servir de todas, y todas se han de autorizar con ella; pero esta tal doncella no quiere ser manoseada, ni traída por las calles, ni publicada por las esquinas de las plazas ni por los rincones de los palacios».

El acto, presentado por la periodista Lydia Martín, contó también con las intervenciones del director de la Feria, Jesús Boluda del Toro; la concejala de Educación del Ayuntamiento de Murcia, Belén López; el director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez López, y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura, municipio invitado a esta edición, María Hernández, entre otras autoridades.

La inauguración oficial de la Feria y el recorrido institucional tradicional se realizará hoy a las 12.00 horas en la zona de casetas del paseo Alfonso X El Sabio.

Hasta el 12 de octubre más de un millar de escritores pasarán por este evento literario, entre ellos Noemí Casquet con su libro 'Pirómanas', Víctor del Árbol con 'El tiempo de las fieras', Carlos Augusto Casas con 'Amoniaco', Manuel Vilas con 'El mejor libro del mundo', Jorge Díaz con 'El espía', y Manuel Moyano con el convencimiento de que 'El mundo acabará en viernes'.

