El poeta David Pujante (Cartagena, 1953), ayer en Murcia, donde presentará su libro en octubre. Vicente Vicéns/ AGM
Poeta y catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada

David Pujante: «La vida no es más que ese misterioso don que a todos nos deja perplejos»

En 'Guía de perplejos', el autor cartagenero reúne lo mejor de su poética desde 1978 a 2023 en un libro diseñado por Pedro Manzano con portada de Martínez Mengual

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 11:28

En 'Guía de perplejos' encontramos la poesía reunida de David Pujante (Cartagena, 1953) desde 1978 hasta 2023. El poeta y catedrático de Teoría de la ... Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Valladolid, afincado una buena parte del año en La Manga del Mar Menor, ha buscado una identidad a través de la creación poética, y es consciente de que esas intenciones han tenido repercusiones en la construcción de su propia naturaleza. El Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, en la persona de su director, Alfonso Martín Jiménez, contribuye con este volumen a mostrar, si no la totalidad de su proyecto poético, sí una extensa muestra de todos sus libros: 'La propia vida' (ejercicio de travestismo de sus propias vivencias con mitos y personajes clásicos), 'Con el cuerpo del deseo' (catarsis de una relación tóxica), 'Estación marítima' (descubrimiento de otros paisajes, especialmente el norteño, por razones de trabajo), 'La isla' (reflexión sobre la insularidad del arte y los círculos infernales que nos devuelven a la vida de vez en cuando), 'Animales despiertos' (reinterpretación del mito edénico), 'El sueño de una sombra' y '21 odas de invierno', «libros crepusculares, una mirada a los orígenes y la asunción de la vejez», asegura.

Te puede interesar

