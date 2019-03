El Cendeac publica 'No sé si me explico...', obra del artista Carlos León LA VERDAD Murcia. Sábado, 9 marzo 2019, 13:07

El Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (Cendeac) de Murcia ha editado el libro del artista ceutí Carlos León 'No sé si me explico...', dentro de su colección 'Infraleves'. En esta obra, que se presentó recientemente en La Central del Museo Reina Sofía de Madrid, el autor reúne algunas de sus reflexiones, poemas y confidencias. 'Infraleves' es una colección de libros en pequeño formato; ensayos de corto recorrido e intervenciones puntuales sobre diferentes aspectos del arte y la cultura visual contemporánea que, por su modesta extensión y naturaleza, no encuentran fácil acomodo en otras editoriales, según indica el Cendeac.

Carlos León, afincado actualmente en Segovia, abandonó sus estudios de Medicina para dedicarse por completo a la práctica artística. En 1972 viajó a París, donde permaneció varios años, hasta que regresó en 1981 becado por la Fundación Juan March. En 1986 una nueva beca del Comité Conjunto Hispano-norteamericano le llevó a Nueva York, ciudad a la que volvió en 1995 para pasar allí otros siete años. Sus cinco décadas de dedicación a las artes plásticas han cosechado importantes reconocimientos por parte de la crítica y las instituciones museísticas, obteniendo recientemente el premio de la Comunidad de Madrid y el premio de la Fundación Arte y Mecenazgo.

Lola Nieto, en 'Miradas cercanas'

Por otro lado, el centro acogerá el próximo lunes, a las 19.30 horas, una nueva sesión del ciclo 'Miradas cercanas' bajo el título 'Lola Nieto: el desafío de un espíritu multidisciplinar'. La creadora cartagenera, artista inconformista y multidisciplinar, hablará de su trayectoria, sus influencias y su forma de entender el arte dentro de este ciclo organizado en colaboración con la asociación Fragmentos Suspendidos con el que se pretende dar a conocer la obra de creadores de la Región.