Pedro Huertas, historiador, divulgador y escritor cartagenero. P. Sánchez

Carlos del Amor y Cercas pasarán por la Biblioteca Regional

Las novedades incluyen PsicoLab, ciclo dedicado a la salud mental y el crecimiento personal, y Clasicómanos, centrado en el mundo clásico

LA VERDAD

Murcia

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 22:06

La Biblioteca Regional de Murcia (BRMU), gestionada por la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, afronta el último cuatrimestre del año con una programación diversa, que combina el papel protagonista de los autores de narrativa con otros campos del conocimiento, como son la divulgación histórica, científica y artística. Así, además de consolidarse iniciativas, incorpora nuevas apuestas como 'PsicoLab', dedicado a la salud mental y al crecimiento personal, y 'Clasicómanos', centrado en la divulgación del mundo antiguo.

El director general de Patrimonio Cultural, Patricio Sánchez, presentó ayer la programación, y destacó la apertura a nuevos campos «como la salud mental y el mundo antiguo, respondiendo a las demandas de los usuarios y dando un paso más en la variedad y el dinamismo de la oferta cultural de la BRMU».

El ciclo más netamente literario de la Biblioteca Regional, 'El canon de la BRMU', contará con la visita de Javier Cercas (21 de noviembre), de Aixa de la Cruz (27 de noviembre) y del crítico literario y catedrático de la Universidad de Vigo, Jesús G. Maestro (19 de noviembre), conocido por el gran público gracias a su exitoso canal de YouTube de crítica literaria.

El apartado científico vuelve a estar representado por 'Influcienciers', que se organiza en colaboración con la Asociación de Divulgación Científica de la Región de Murcia. En esta edición, la divulgadora biomédica Sandra Ortonobes, La Hiperactina, ofrecerá una ponencia el 12 de noviembre.

En el ámbito de las artes plásticas, se retoma 'Artistíssimos', con la participación de la arqueóloga Lidia G. Merenciano (9 de octubre); Carlos del Amor (14 de noviembre), uno de los más reputados periodistas culturales de la Región; y Cristina Garciamartín, conocida en redes sociales como Niké de Samotracia (18 de noviembre).

Vuelve a la parrilla de la BRMU el ciclo 'Bibliosofía', desarrollado en esta edición en colaboración con la Facultad de Filosofía de la Universidad de Murcia. Intervendrán Marcos Vázquez (16 de octubre), autor de 'Invicto. Logra más, sufre menos' y artífice del pódcast 'Radio Fitness Revolucionario'; y Carlos Javier González (7 de noviembre), autor de 'Filosofía de resistencia'.

La BRMU lanza 'PsicoLab', un espacio de reflexión sobre salud mental y crecimiento personal que contará con la participación del psicólogo murciano Pedro Jara (15 de octubre) y de la mazarronera Sol de la Torre (30 de octubre), referente nacional en técnicas de respiración funcional y eficiente y autora de 'Respira y sana'. Y en 'Clasicómanos', los historiadores Pedro Huertas (23 de octubre) y Eva Tobalina (13 de noviembre). Más detalles en la página web de la institución murciana.

