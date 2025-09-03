La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fachada del Ayuntamiento de Molina. LV

El Ayuntamiento de Molina de Segura da a conocer los diez finalistas del Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos 2025

El jurado ha tenido que seleccionar los mejores trabajos entre los 101 títulos presentados por editoriales y autores de todo el país

LA VERDAD

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 18:52

El 22 Premio Setenil 2025 al Mejor Libro de Relatos Publicado en España tiene ya 10 finalistas en una edición a la que han concurrido 101 títulos presentados por editoriales y autores de todo el país.

Los títulos elegidos por la comisión de preselección son los siguientes:

-'Las iras', de Pilar Adón (Galaxia Gutenberg).

-'Después nos hicimos grandes', de Elena Alonso Frayle (Trea).

-'Peligro extremo de incendio', de Juncal Baeza (Dieciséis).

-'El bozal', de Marc Colell (Ya lo dijo Casimiro Parker).

-'Cada lunes de aguas', de Juan Montiel (Fulgencio Pimentel).

-'Mamíferos', de Virtudes Olvera (Esdrújula).

-'Johnny Cash no es para niños', de Elena Prieto (Talentura).

-'Alcaravea', de Irene Reyes-Noguerol (Páginas de Espuma).

-'No sabe del amor quien vuelve vivo', de Miguel Sánchez Robles (Villa de Indianos).

-'Un lugar mejor', de Pedro Ugarte (Páginas de Espuma).

El Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España, convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura y dotado con 10.000 euros, lleva más de dos décadas siendo un referente nacional en el género del cuento.

En esta 22ª edición preside el jurado la escritora Lola López Mondéjar, también psicóloga clínica y psicoanalista, finalista del XXI Premio de Narrativa Torrente Ballester con la novela Mi amor desgraciado y Premio Anagrama de Ensayo con Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad. Serán también vocales del jurado Vicente Cervera, Charo Guarino y Leonardo Cano. Está previsto que el jurado emita su fallo entre finales de octubre y primeros de noviembre. El premio se entregará en Molina de Segura en diciembre de 2025.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detenidos un excomandante de la Guardia Civil y un familiar de Marc Márquez por el asesinato de un empresario
  2. 2 Juan Guillamón y Pepe Morales se unen para abrir un bar tradicional en la calle Trapería de Murcia
  3. 3 Hieren de un disparo a un hombre al irrumpir en un chalé de Molina de Segura para robar una plantación de maría
  4. 4 Muere un trabajador de 39 años en Torre Pacheco al caer desde una altura de 8 metros
  5. 5

    Recibe una herencia de 500.000 euros tras probar a sus hermanastros de Murcia que su padre fue un reputado médico
  6. 6 Francisco Lucas releva a Mariola Guevara como delegado del Gobierno
  7. 7 Herido grave un menor en Molina al caer desde un primer piso
  8. 8 Localizan en Blanca el cadáver del hombre desaparecido cuando se bañaba en el río
  9. 9 Por qué la actriz Verónica Echegui estaba enamorada del acento murciano
  10. 10

    Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Ayuntamiento de Molina de Segura da a conocer los diez finalistas del Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos 2025

El Ayuntamiento de Molina de Segura da a conocer los diez finalistas del Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos 2025