El Ayuntamiento de Molina de Segura da a conocer los diez finalistas del Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos 2025 El jurado ha tenido que seleccionar los mejores trabajos entre los 101 títulos presentados por editoriales y autores de todo el país

El 22 Premio Setenil 2025 al Mejor Libro de Relatos Publicado en España tiene ya 10 finalistas en una edición a la que han concurrido 101 títulos presentados por editoriales y autores de todo el país.

Los títulos elegidos por la comisión de preselección son los siguientes:

-'Las iras', de Pilar Adón (Galaxia Gutenberg).

-'Después nos hicimos grandes', de Elena Alonso Frayle (Trea).

-'Peligro extremo de incendio', de Juncal Baeza (Dieciséis).

-'El bozal', de Marc Colell (Ya lo dijo Casimiro Parker).

-'Cada lunes de aguas', de Juan Montiel (Fulgencio Pimentel).

-'Mamíferos', de Virtudes Olvera (Esdrújula).

-'Johnny Cash no es para niños', de Elena Prieto (Talentura).

-'Alcaravea', de Irene Reyes-Noguerol (Páginas de Espuma).

-'No sabe del amor quien vuelve vivo', de Miguel Sánchez Robles (Villa de Indianos).

-'Un lugar mejor', de Pedro Ugarte (Páginas de Espuma).

El Premio Setenil al Mejor Libro de Relatos Publicado en España, convocado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Molina de Segura y dotado con 10.000 euros, lleva más de dos décadas siendo un referente nacional en el género del cuento.

En esta 22ª edición preside el jurado la escritora Lola López Mondéjar, también psicóloga clínica y psicoanalista, finalista del XXI Premio de Narrativa Torrente Ballester con la novela Mi amor desgraciado y Premio Anagrama de Ensayo con Sin relato. Atrofia de la capacidad narrativa y crisis de la subjetividad. Serán también vocales del jurado Vicente Cervera, Charo Guarino y Leonardo Cano. Está previsto que el jurado emita su fallo entre finales de octubre y primeros de noviembre. El premio se entregará en Molina de Segura en diciembre de 2025.