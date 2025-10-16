La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Pepe Pérez-Muelas en Egipto.
Feria del Libro de Cartagena

El viaje de Pepe Pérez-Muelas

'Días de sol y piedra' nos permite pasar (y pasear) por los senderos de la Vía Francígena de la mano de un nuevo Ulises que sabe que viajar es también contemplar la belleza del mundo en medio del dolor y de la incertidumbre

Antonio Candeloro

Antonio Candeloro

Jueves, 16 de octubre 2025, 21:20

¿Por qué viajar? ¿Para qué cruzar fronteras, y además en bicicleta, siguiendo el ritmo pausado de un medio de transporte que no contamina el ... aire que respiramos y que permite un contacto más directo con la naturaleza? ¿Qué motivaciones pueden empujar a un joven para emprender un viaje de más de mil kilómetros por la famosa (y antigua) Vía Francígena, una especie de Camino de Santiago en versión italiana, que une la montaña del Gran San Bernardo con Roma?

