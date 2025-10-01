La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Ilustración de la portada de 'La gente', de Felipe Benítez Reyes. Fundación José Manuel Lara

Felipe Benítez Reyes

Escritor
«Hay un afán exculpatorio en todos los que participaron en esa enorme anomalía bárbara»

El autor presenta 'La gente', una novela coral de personajes secundarios que rondan la Guerra Civil y la posguerra en un pueblo

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Miércoles, 1 de octubre 2025, 00:39

Las últimas tres décadas, el escritor Felipe Benítez Reyes tuvo un manuscrito que no podía terminar. Una obra coral, de pequeños personajes que nutren ... la trama sin que ninguno obtenga el protagonismo final. Breve, «quizás la novela más breve de que yo haya escrito. Buscando papeles, me di cuenta que tengo 30 años dándole vueltas. No de manera continua, porque eso sería preocupante y diría muy poco de mi capacidad de trabajo, pero sí de manera intermitente».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven rescata en el puerto de Cartagena a la dueña de Los Churrascos: «Mohamed me ha salvado la vida»
  2. 2 Consulta los municipios de la Región de Murcia donde más ha llovido en las últimas horas
  3. 3 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  4. 4 El coletazo de la borrasca provoca el corte del tráfico en la autovía de La Manga durante una hora
  5. 5

    El hotel Arco de San Juan de Murcia reabrirá en la primavera del próximo año: así será el primer cinco estrellas de la ciudad
  6. 6

    Los alcaldes del Noroeste de la Región de Murcia exigen más información sobre el almacén de carbono
  7. 7 Este producto que tiras por el fregadero es un elixir para tus plantas: el abono natural más barato
  8. 8

    Vox tantea al PSOE para intentar echar al alcalde de Cieza tras perder la moción de confianza
  9. 9

    La línea Murcia - Alicante se hará en tren y autobús este fin de semana por unas obras ferroviarias
  10. 10

    Sacan a subasta los primeros 14 solares del centro de Cartagena cuyos dueños no construyen

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Hay un afán exculpatorio en todos los que participaron en esa enorme anomalía bárbara»

«Hay un afán exculpatorio en todos los que participaron en esa enorme anomalía bárbara»