Abdelaziz Abdenbaui transforma su dolor en 'La tripulación pirata'

«Queda prohibido no sonreír a los problemas, no luchar por lo que quieres, abandonarlo todo por miedo, no convertir en realidad tus sueños». Estas palabras, extraídas de un poema publicado en internet en 2001 por el autor español Alfredo Cuervo Barrero, resumen un mensaje de esperanza y determinación que parece haber encontrado un eco en la vida del joven Abdelaziz Abdenbaui.

Afincado en Cieza desde 2010, este autor nacido en Marruecos ha vivido una existencia marcada por desafíos y obstáculo. Inspirado por estas vivencias, el joven ha decidido plasmar su historia a través de relatos cortos, cuentos y poemas, dando así vida a su primer libro, titulado 'La tripulación pirata'. La presentación de la obra contó con la presencia del alcalde de Cieza, Tomás Rubio; la concejala de Cultura, María Turpín, y Manuel Egea, director del colegio Cristo Crucificado, donde Abdelaziz cursó sus primeros estudios.

Estas piezas literarias, según Manuel Egea, quien fuera maestro de Abdelaziz durante su etapa en la ESO, son «sacadas, literalmente, del alma». La escritura, dice el profesor, fue una catarsis para abrir su mente y concienciarse de que «todos somos iguales, recemos a quien recemos y amemos a quien amemos».

Narra las dificultades de integración, los retos en las relaciones interpersonales y los conflictos familiares

En 'La tripulación pirata' confiesa las dificultades de integración, los retos en las relaciones interpersonales y los conflictos familiares que marcaron sus primeros años en un país ajeno. Estas vivencias le llevaron, en un inicio, a caer en hábitos poco saludables que amenazaban con complicar su futuro. Sin embargo, en un acto de valentía y autoconocimiento, el joven supo «dar un golpe en la mesa», como relata su maestro, dejando atrás esos malos hábitos y canalizando su dolor en la escritura. Su obra es, pues, un testimonio sincero de lucha y superación, en el que cada palabra refleja la transformación personal y el deseo de inspirar a otros. La presentación del libro se convirtió en un espacio de encuentro y reflexión para la comunidad.

