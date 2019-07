Gonzalo Sicre expone 'Actos de fe' en la Ermita de San Roque de Fuente Álamo 'Bautismo de Cristo', óleo sobre lienzo de Gonzalo Sicre; abajo, 'La Resurrección' y 'Doradas'. Las tres obras se exponen en la Ermita de San Roque. La nueva muestra del pintor gaditano afincado en Cartagena se inaugura el jueves y podrá visitarse hasta el 4 de agosto ANTONIO ARCO Martes, 2 julio 2019, 02:31

Hay dos sencillas doradas pintadas que se muestran ante los ojos del espectador como un milagro: la vida hecha pintura, insinuante, apetecible. La pintura hecha carne que alimenta. Los frutos de los mares, los anhelos del alma, la necesidad de tener fe, la fe en que hay vida más allá de la muerte y en que hay sentido más allá del dolor, del sacrificio, desfilan de un modo muy extraño ante nuestros ojos. Gonzalo Sicre (Cádiz, 1967), afincado en Cartagena desde su infancia, ha pintado una exposición en la que experimenta, como nunca en su trayectoria, con el color, la materia y los sentimientos; y también con los pinceles convertidos en material quirúrgico con los que el pintor indaga en nuestra propia alma, y en los misterios que lo son desde hace siglos, el más glorioso de todos el de la resurrección de Jesús de Nazaret. Una exposicición concebida para el silencio y la mirada, la búsqueda de respuestas, la recreación de imágenes inmortales que habitan en los textos sagragos del Antiguo y el Nuevo Testamento... 'Actos de fe', que el jueves se inaugura en la sala de exposiciones Ermita de San Roque, en Fuente Álamo, organizada por su Ayuntamiento, podrá disfrutarse hasta el 4 de agosto.

Con títulos como 'Bautismo de Cristo', 'Dedo de Jesucristo', 'Paño rosa de san Juan Bautista', 'La Resurrección' o 'La Crucifixión', casi todas las obras mostradas son abstractas, inquietantes, esquivas, incómodas, bellísimas...; óleo sobre lienzo, lacas rojas sobre blanco de plomo, polvo plata sobre blanco de plomo, azul ultramar sobre blanco de plomo, 'verdaccio' y negro sobre blanco de plomo...; 'Actos de fe' se inspira tanto en los retablos italianos de temática religiosa, como en las fotografías microscópicas de las capas de pintura, los dorados y estofados de la época que las han hecho tan hermosas. Una gota de sangre. La más moderna tecnología. El recuerdo de las últimas palabras pronunciadas en la Cruz... Gonzalo Sicre habla de temas universales a partir de muy pequellos detalles, casi imperceptibles. Estamos, como escribe José Francisco López en el catálogo de la muestra, ante un «grupo de pinturas que se dirían coloristas abstracciones cuando, en realidad, son representaciones absolutamente fieles a la verdad; pero a una verdad oculta -y aquí viene un primer acto de fe- accesible solo para la mirada que a través del microscopio nos revela la estratigrafía de los diferentes pigmentos que constituyen la realidad matérica de la ficción pictórica». Lo que sí es cierto es que «nos vemos atraídos por su pintura espesa, con su personal manejo de la luz, pesada, en unas atmósferas siempre inquietantes en las que a pesar de todo nos gusta regodearnos, sumergirnos, como el personaje -¿Cristo, dice?- que se introduce en un azul quieto y denso, en el agua, azul plomizo, en un cielo cargado de materia, luz azul, en aterciopelados, el cielo es azul, el espacio está lleno de luz... Lleno de luz».

Tome nota Exposición 'Actos de fe'. Pintor Gonzalo Sicre. Dónde Sala de exposiciones de la Ermita de San Roque, en Fuente Álamo. Organiza Ayuntamiento de Fuente Álamo. Inauguración Jueves, 4 de julio, a las 21.00 horas.

Empeño

-¿Acaso se ha vuelto usted más optimista?

-¿Acaso cree que hay motivos para ello? No, mi mirada es más bien pesimista. Muy en general. No soy un tío alegre, no soy alegre por naturaleza y tampoco me voy a empeñar en serlo. Tampoco molesto a nadie. Atiendo a mis hijos, me gano la vida, hago deporte, pinto solo, hablo poco, no grito, no le doy la paliza ni a los amigos, procuro dejar vivir...

-¿Dónde ha aprendido más como artista?

-Mi formación me la han dado los museos y los viajes. Ver una y otra vez la obra de Velázquez, de Caravaggio, de Rembrandt...; visitar los lugares que inspiraron a pintores que admiro como Hooper, o como Léon Spilliaert. Y, para el día a día, el aprendizaje me viene de la calle. No voy de artista, soy un tío más con los problemas de todo el mundo. No voy por la vida hablando todo el tiempo de mi pintura y de mis exposiciones. Hay gente con la que me relaciono que no sabe ni que pinto; normal, no tienen la obligación de saberlo.

-¿Qué le sigue interesando mucho?

-Lo que se esconde en las sombras, lo que se refugia en la luz a medias, los secretos que encierran unas sábanas blancas de una cama deshecha, la inquietud que provoca un balcón abierto, la luz en la ventana de una casa perdida en el bosque, una toalla vacía sobre la arena, un farol encendido cuando empieza a amanecer, una fruta pudriéndose sobre un bello mantel, las habitaciones de hotel, todo lo que encierra una gota de sangre....

-¿Y qué no?

-En pintura, la moda. Yo estoy en mi batalla y aquí me quedo.