José Carlos Martínez: «No se ha gastado ni un euro de dinero público» Muy sorprendido, el director de la Compañía Nacional de Danza niega las acusaciones de «irregularidades» por una actuación de diez bailarines en Japón M. CASTRO Martes, 5 febrero 2019, 09:20

Tras la noticia de que el Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem) abrirá un expediente informativo al director de la Compañía Nacional de Danza (CND), el cartagenero José Carlos Martínez, para investigar «las posibles irregularidades en la participación a título privado de 10 bailarines» y de su director, «así como en la utilización del nombre de la compañía en la 30 edición del Sapporo Art Park Ballet Seminar, en Japón» el sábado. Recién aterrizado en Madrid, el también bailarín y coreógrafo habla con 'La Verdad'.

-¿Sorprendido?

-Pues sí, mucho, la verdad.

El Inaem decide abrir un expediente informativo para aclarar el uso del nombre de la compañía

-¿Qué tiene que decir?

-Que está clarísimo todo. [El domingo] se lo comuniqué al Inaem y tienen ellos toda la información. No ha habido ninguna actuación de la CND en Japón, lo que ha habido es una participación de [diez] bailarines en una gala privada organizada con motivo de la 30 edición del Sapporo Art Park Ballet Seminar. A mí me solicitaron bailarines para participar en esa gala internacional y a partir de ahí todo se gestionó como debe hacerse. Si no se pasó información al Inaem, ni se han pagado dietas, ni estaba en el calendario laboral de la compañía es porque, simplemente, no es un espectáculo de la CND. Los bailarines han ido a Japón a título privado, con un contrato que han firmado ellos fuera de la CND y en sus días libres, en los que pueden hacer lo que quieran; no se ha gastado un euro de dinero público. Y el logo de la CND aparece en el programa, al igual que el del Ballet de la Ópera de París, porque es lo que se suele hacer cuando participan bailarines de grandes compañías.

-¿Y usted por qué fue?

-Yo he sido invitado y los gastos han corrido por parte de los organizadores de la gala. Lo que yo no puedo hacer, cuando me invitan, es negar que soy el director de la CND, ni los bailarines tampoco; eso parece lógico, ¿no? Pasa en todas las compañías del mundo. Insisto, no ha sido una actuación oficial de la CND, pero está claro que ha sido una oportunidad interesante para el crecimiento artístico de los bailarines.

-UGT habla de presentar denuncia ante la Inspección de Trabajo...

-... cuando los sindicatos solicitan información al Inaem, éste llama a la CND y es cierto que nuestra gerente no estaba al corriente de lo que pasaba, ni de la gala, ni de qué bailarines participarían en ella. Y le explico el motivo: cuando un bailarín firma un permiso artístico, éste pasa del coordinador artístico a la persona responsable de Personal; solo hay una en la CND, que estaba enferma ese día y, por lo tanto, no puedo pasar los papeles a la gerente. Y la bola de nieve ha ido creciendo. Per o todos los bailarines tenían su permiso artístico para participar en la gala.