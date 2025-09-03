Jesús Romero sustituye a Martín Morilla en La Feria Taurina de Calasparra
El novillero ha presentado un parte médico, por lo que Empresa, Ayuntamiento y Mesa de Trabajo han acordado esta sustitución
LA VERDAD
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:48
El novillero Jesús Romero sustituye este miércoles a Martín Morilla en la novillada que abre la Feria Taurina del Arroz de Calasparra. Martín Morilla ha presentado un parte médico, por lo que Empresa, Ayuntamiento y Mesa de Trabajo de Calasparra han acordado esta sustitución, que mantiene el interés del cartel de esta tarde.
El cartel de la primera novillada de feria queda como sigue: Miércoles 3 de septiembre, novillos de Pincha, para Jesús Romero, Cristian González y Mario Vilau.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.