Jesús Romero sustituye a Martín Morilla en La Feria Taurina de Calasparra El novillero ha presentado un parte médico, por lo que Empresa, Ayuntamiento y Mesa de Trabajo han acordado esta sustitución

El novillero Jesús Romero sustituye este miércoles a Martín Morilla en la novillada que abre la Feria Taurina del Arroz de Calasparra. Martín Morilla ha presentado un parte médico, por lo que Empresa, Ayuntamiento y Mesa de Trabajo de Calasparra han acordado esta sustitución, que mantiene el interés del cartel de esta tarde.

El cartel de la primera novillada de feria queda como sigue: Miércoles 3 de septiembre, novillos de Pincha, para Jesús Romero​, Cristian González y Mario Vilau.

