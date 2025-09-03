La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de un festejo taurino en Calasparra. Nacho García

Jesús Romero sustituye a Martín Morilla en La Feria Taurina de Calasparra

El novillero ha presentado un parte médico, por lo que Empresa, Ayuntamiento y Mesa de Trabajo han acordado esta sustitución

LA VERDAD

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 10:48

El novillero Jesús Romero sustituye este miércoles a Martín Morilla en la novillada que abre la Feria Taurina del Arroz de Calasparra. Martín Morilla ha presentado un parte médico, por lo que Empresa, Ayuntamiento y Mesa de Trabajo de Calasparra han acordado esta sustitución, que mantiene el interés del cartel de esta tarde.

El cartel de la primera novillada de feria queda como sigue: Miércoles 3 de septiembre, novillos de Pincha, para Jesús Romero​, Cristian González y Mario Vilau.

