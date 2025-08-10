Jesús Montiel, alumno de la Escuela Taurina de Murcia, corta un rabo y se lleva la tarde en la primera novillada de la feria de Blanca Pedro Andrés paseó un trofeo de un novillo con volumen de El Añadío

Francisco Ojados Domingo, 10 de agosto 2025, 22:39 | Actualizado 22:53h. Comenta Compartir

La feria taurina de Blanca comenzó con lleno en los tendidos. Se anuncia un encierro de El Añadío. El primero de la tarde fue pedazo de novillo, bragado y con volumen de toro. Se llamó 'Mejorado'. Lo recibió a la verónica Curro Márquez, novillero de Fuengirola que está a las puertas de la alternativa. Empujó el astado al caballo de picar en un puyazo larguísimo. Los banderilleros pasaron apuros en un deslucido segundo tercio. Márquez brindó al matador de toros de Las Torres de Cotillas, Emilio Serna, que vio el festejo entre barreras. En los medios planteó su faena el novillero, con probaturas primero por el pitón derecho y luego por el izquierdo.

Por ninguno embistió franco el de El Añadío, que se coló en varias ocasiones buscando al torero, que pronto, y de manera acertada, cambió el simulado por el estoque de verdad. De una casi entera habilidosa, cobrada al segundo intento, se quitó de en medio al regalito. Hubo silencio para el novillero y pitos para el novillo en el arrastre.

La corrida Blanca. Feria de San Roque. 1° Novillada con picadores de abono

Ganadería Cuatro novillos toros de El Añadío

Curro Márquez, de azul pavo y oro, silencio y silencio.

Pedro Andrés, de burdeos y oro, silencio tras aviso y una oreja tras aviso

Jesús Montiel, Un eral de Alvalle, premiado con la vuelta en el arrastre, en modalidad de clase práctica, dos orejas y rabo.

Observaciones. Lleno en tarde muy calurosa. Abrieron el paseíllo las reinas y reyes de las fiestas con su cortejo y al finalizar el mismo, la banda tocó los acordes del himno nacional. El público recibió con una ovación a la terna.

El tercero fue otro novillo alto de cruz, acaparado de cuerda y astifino. Escurrido de carnes, con remate hubiera pesado mucho. Se desplazó el cárdeno en el saludo de capote de Márquez, que dejó ir al caballo al bovino en dos ocasiones. Tampoco fue lucido este segundo tercio. Curro Márquez brindó al joven Jesús Montiel. Sacó el novillero a los medios al animal y allí la faena resultó embarullada al principio, toreando demasiado sobre los pies. Las pocas veces que se quedó quieto para torear al natural, el novillo fue agradecido. Con una estocada pescuecera puso fin a una actuación demasiado floja para un torero que tomará la alternativa el próximo sábado en la plaza gaditana de San Roque.

Zancudo y serio por delante, por astifino y porque abría la cara, fue el zaíno que hizo segundo de la tarde. Buen dominio de la capa mostró José Andrés para andarle por la cara y sacarlo a los medios, rematando con la media arqueada la pierna. Recibió dos puyazos la res.

Brindó al público su faena el novillero de Vitoria que, tras los primeros pases de prueba, se asentó con el astado y de uno en uno sacó la primera tanda con la derecha, que arrancó el pasodoble y los primeros olés del público. Con la zurda toreó ayudado por la espada, para hacer más grande la tela, sufriendo un desarme. Después de dos pinchazos en lo alto, el novillo se refugió en la puerta de chiqueros y se puso complicado. A la sexta intentona y después de que sonara un aviso, logró una estocada trasera. Pidió disculpas el novillero.

Romana y hechuras de cuatreño tuvo el cuarto de la tarde, cárdeno, que recibió dos fuertes puyazos pese a las protestas del público. Y es que el volumen pesó demasiado en el ánimo de toreros y cuadrillas. El tercio de banderillas, por cierto, fue un sainete. Pedro Andrés quiso congraciarse con el público y brindó a la Peña Manolete. Unos dolores sirvieron para dar un inicio a un trasteo que tuvo más quietud que los tres anteriores y en el que tardó en llegar la ligazón, al final del trasteo, cuando se afianzó el novillero ante un astado de El Añadío de buena condición. Pinchó arriba antes de recetar una estocada entera en buen sitio, que tuvo que rematar con el descabello. Paseó una oreja el novillero y la res fue despedida con aplausos.

A los sones de 'La Burra' saltó al ruedo un becerril de la gandería Alvalle para el novillero sin picadores de la Escuela Taurina de Murcia El Toreo Jesús Montiel. Embistió con clase el becerro al capote del muchacho de Calasparra que lo manejó con muy buenas maneras. Se lució en banderillas el también alumno de la Escuela David Pardo, que saludó una gran ovación.

Brindó Montiel al presidente de la Asociación El Quite de Calasparra, Juan Carlos Marín. Comenzó su faena por estatutarios en los medios y cuajó a un animal que resultó ideal, sobre todo en las tandas por el lado derecho. El final, rodilla en tierra, desprendió torería. Mató con acierto y mostró una gran evolución en los pocos festejos que lleva toreados. El novillo recibió la vuelta al ruedo en el arrastre y Jesús Montiel paseó los máximos trofeo erigiéndole en triunfador de la tarde.

Temas

Toros

Blanca