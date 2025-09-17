Jaume Plensa, «maravillado» con las obras de la Cárcel Vieja

Tocaba el artista catalán Jaume Plena con sus propias manos los ladrillos de la fachada de la Cárcel Vieja. Los originales. El mismo tipo de ... ladrillo del interior del edificio que se está restaurando junto a otros materiales como tejas, pavimentos hidráulicos y cerrajerías, entre otros, para reutilizarlos y devolverlos a su lugar original una vez concluidas las obras de remodelación del inmueble. El plazo de ejecución finaliza en febrero de 2026 y cuentan con un presupuesto total de más de 4,2 millones de euros.

Plensa (Barcelona, 1955) visitó este miércoles los trabajos junto al alcalde de Murcia, José Ballesta, en un recorrido donde el escultor quedó «maravillado» por la adaptación que han realizado los arquitectos: «Creo que todos los artistas que conozco querrán exponer en este espacio», dijo. Un espacio que será «un punto de referencia» para la ciudad. Y, por lo que se deduce de su visita y sus propias palabras, Plensa será el primero en exponer aquí. «Es un honor para mí inaugurar un centro como este. Estoy en la cárcel, pero de una forma más positiva», bromeó.

Aunque ni Plensa ni Ballesta soltaron prenda sobre los detalles de esa primera muestra, el artista sí que deslizó su intención de que sea «algo parecido» a la exposición que, hasta el día 7 de este mes de septiembre, ha permanecido abierta al público en la Fundación Telefónica de Madrid –'Jaume Plensa. Materia interior'–, en la que se recorrían más de 30 años de trayectoria del escultor catalán con quince obras que exploran temas como la identidad, la espiritualidad y el lenguaje.

La muestra de la Fundación Telefónica (institución con la que el Ayuntamiento también se encuentra en conversaciones para la inauguración del nuevo espacio) se planteó como un homenaje a un artista que busca conectar personas y construir comunidad y que este año ha ingresado en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando de Madrid. Un artista que, en palabras del alcalde de Murcia, «es la figura del arte contemporáneo más representativa de nuestro país en todo el mundo, y cuya presencia en nuestra ciudad y en este centro, que se convertirá en un espacio de cultura contemporánea, es un verdadero honor».

Respecto a la programación que se desarrollará entre estas cuatro paredes, sobre las que se aplicaban con esmero este miércoles un puñado de obreros, el alcalde aseguró que el objetivo es que Murcia «sea conocida como uno de los lugares de la cultura contemporánea más importantes del mundo». Y que las exposiciones que albergue el interior de este nuevo espacio «marquen un antes y un después no solo en la ciudad, sino en España y en todo el mundo. No vamos a renunciar a lo máximo».

«Es más grande de lo que imaginábamos sobre plano», comentaba Plensa a Rebeca Pérez durante la visita a las obras, con las que se recuperarán seis módulos de cabinas de vis a vis y las mamparas de asistencia legal, a través de la cual se comunicaban presos y abogados. También se rehabilitará el panóptico, uno de los elementos más significativos de la Cárcel Vieja. En esta fase de los trabajos se limpiará y consolidará esta estructura, y su restauración completa se contempla en la fase 2.2, en la que también se llevará a cabo la restauración del depósito de agua del patio noroeste, que forma parte de la iconografía del edificio, así como 23 puertas de celdas, rótulos, cartelería y garitas.