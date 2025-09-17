La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Obras en la Cárcel Vieja de Murcia, este miércoles. En detalle, Jaume Plensa.

Ver 33 fotos
Obras en la Cárcel Vieja de Murcia, este miércoles. En detalle, Jaume Plensa. Kiko Asunción / AGM

Jaume Plensa, «maravillado» con las obras de la Cárcel Vieja

El Ayuntamiento de Murcia busca fórmulas de colaboración para inaugurar el nuevo espacio con una muestra del escultor catalán, que cree que «todos los artistas que conozco querrán exponer» en este «punto de referencia»

Daniel Vidal

Daniel Vidal

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 16:32

Tocaba el artista catalán Jaume Plena con sus propias manos los ladrillos de la fachada de la Cárcel Vieja. Los originales. El mismo tipo de ... ladrillo del interior del edificio que se está restaurando junto a otros materiales como tejas, pavimentos hidráulicos y cerrajerías, entre otros, para reutilizarlos y devolverlos a su lugar original una vez concluidas las obras de remodelación del inmueble. El plazo de ejecución finaliza en febrero de 2026 y cuentan con un presupuesto total de más de 4,2 millones de euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El tercer atropello mortal en la Región de Murcia en una semana se cobra la vida de una mujer en Cartagena
  2. 2 Conmoción en Cieza tras la muerte de la concejala del PP Amparo Pino
  3. 3 Luz verde en Murcia a las parcelas que permitirán levantar 1.600 pisos y torres de 19 plantas en El Carmen
  4. 4 Un jubilado mata a su esposa en El Algar en el primer crimen machista de este año
  5. 5 Dos muertos en un accidente que acaba con un coche ardiendo en la autopista AP-7 en el límite entre la Región de Murcia y Almería
  6. 6 Los históricos Cines Floridablanca de Murcia tienen nuevo uso tras casi 20 años cerrados: habrá un gimnasio
  7. 7 Hallan a un hombre muerto en una plaza en Cabo de Palos
  8. 8 Así es el faro de Cabo de Palos por dentro: la visita para descubrir todos sus rincones
  9. 9

    La reventa hace caja en La Condomina con entradas a 800 euros
  10. 10

    La entrega de Ureña y Roca Rey salvan la corrida de la Romería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jaume Plensa, «maravillado» con las obras de la Cárcel Vieja