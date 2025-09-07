La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Manuel Hernández-Silva saluda al público en presencia de Coeytaux y del resto de los jóvenes músicos. Nacho García
Raíces y partituras

La Orquesta de Jóvenes de la Región de Murcia emociona con Chaikovski y Dvořák

Música clásica ·

El violinista Amaury Coeytaux deslumbra en el Auditorio Regional Víctor Villegas con una pieza reservada a virtuosos en el recital de la formación con Manuel Hernández-Silva en la dirección

Jaume Darbra

Crítico de música clásica

Domingo, 7 de septiembre 2025, 12:26

En la noche del 5 de septiembre, emoción y frescura se apoderaron del Auditorio Víctor Villegas con la OJRM (Orquesta de Jóvenes de la Región ... de Murcia) dirigida por Manuel Hernández-Silva y como solista invitado el violinista francés Amaury Coeytaux, que deslumbró con una pieza reservada a los intérpretes más virtuosos.

