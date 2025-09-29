Inma Pelegrín presenta en Cartagena este martes 'Fosca', obra ganadora del Premio Lumen de Novela 2025

La escritora lorquina lanza la temporada de presentaciones en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, y mantendrá conversación con Vega Cerezo

El Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy de Cartagena abre la temporada de presentaciones literarias este martes, 30 de septiembre, con la escritora lorquina Inma Pelegrín, quien ofrecerá los detalles de su novela 'Fosca¡, ganadora del premio Lumen 2025.

El acto, presentado por la autora Vega Cerezo, arrancará a las 20.00 horas en la biblioteca Josefina Soria y la entrada es libre, hasta completar aforo, según han informado fuentes municipales.

Es la primera novela de la autora natural de Lorca y ganadora de cinco premios de poesía. La obra es un thriller rural y antinovela de iniciación donde la ternura resiste entre la polvareda y la oscuridad. Narra las vivencias de Gabi, quien se deberá enfrentar a un crimen su vida para siempre.

Aunque no consigue identificar al culpable, sabe que solo puede ser obra de alguien cercano. Mientras avanza la fosca, esa densa tolvanera que recorre las ramblas y cubre todo de calima, incluso las certezas, el protagonista intenta sacar la verdad a la luz y vengarse.

Una trayectoria llena de éxitos

Inma Pelegrín nació en Lorca y es licenciada en Psicología. Ha publicado diferentes obras de poesía como 'Trapos sucios' (2008), 'Óxido' (2008, Premio Internacional de Poesía Gerardo Diego), 'Cuestión de horas' (2012, Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez), 'Error de cálculo' (2016), 'Todas direcciones' (2020, Premio Internacional de Poesía Antonio Machado en Baeza), 'La teoría de las cosas' (2022, Premio Internacional de Poesía Ciudad de Jaén).

Sus poemas han aparecido en múltiples antologías y han sido traducidos a numerosos idiomas. Además, en 2020, recibió el Premio Pulcrhum de Poesía y este 2025 ha conseguido el Premio Lumen por 'Fosca'.

