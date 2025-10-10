El Hermosa Fest cancela también la jornada del sábado: «Las condiciones no garantizan la seguridad de público y artistas» La organización asegura que la devolución de las entradas «está garantizada», aunque los abonos adquiridos para la edición de este año serán validos para el festival que se celebrará en 2026

Daniel Vidal Viernes, 10 de octubre 2025, 20:01

«Nos duele en el alma tener que comunicaros la cancelación definitiva del Hermosa Fest 2025, también en la jornada de mañana, sábado 11 de octubre». Así empieza el comunicado emitido este viernes por la tarde por la organización del festival que se iba a celebrar este fin de semana en el recinto de Trips Summer Club, en Cabo de Palos, y que se ha visto truncado por el temporal de lluvia que ya ha dejado una alerta roja y numerosos incidentes en buena parte de la Región de Murcia, con especial incidencia en la zona del Campo de Cartagena. Las alertas, además, continúan durante buena parte de la jornada del sábado.

La organización ya había cancelado los conciertos de este viernes, y ahora se ha visto obligada a tomar esta decisión respecto al sábado porque «las condiciones hacen imposible continuar», según la misma nota publicada en redes sociales. «Por responsabilidad y por cuidaros como os merecéis, hemos decidido no continuar. Las condiciones no garantizan la seguridad del público, los artistas ni del equipo, y eso es algo con lo que no podemos jugar», explican los responsables del evento.

Según se recoge en el mismo comunicado, «tras valorar todas las opciones con los técnicos y las autoridades, la única decisión posible ha sido cancelar definitivamente el Hermosa Fest 2025».

«Hasta el último momento»

«Llevamos 11 meses preparando estos dos días con todo nuestro entusiasmo y todo nuestro cariño. Hemos conseguido rodearnos de un maravilloso grupo de artistas y de profesionales, con los que habíamos puesto en marcha la mejor edición hasta la fecha. Habíamos intentado aguantar hasta el último momento para tomar esta decisión, por lo que pedimos disculpas si al final no hemos conseguido salvarla, pero las condiciones hacen imposible continuar», asegura la organización del festival en el comunicado.

Entradas y abonos

Asimismo, los responsables del evento explican en la nota que «la devolución del dinero de las entradas y abonos está, por supuesto, garantizada», y aseguran que contactarán con los afectados «enseguida». «No obstante, para el que desee seguir apoyándonos y apostar por la continuidad de nuestro proyecto, los abonos adquiridos para este año serán válidos para el Hermosa Fest 2026».

El comunicado termina asegurando que «lamentamos de corazón esta situación y os pedimos nuestras más sinceras disculpas por los inconvenientes que os haya causado. ¡Volveremos!».