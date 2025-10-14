Gitanas a Escena da el pistoletazo de salida a la programación del Luzzy con un tributo a Lorca

LV Cartagena Martes, 14 de octubre 2025, 21:31 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Cartagena arranca este jueves la programación teatral de otoño en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy con 'Te amo, Lorca', un homenaje al poeta granadino. Arrancará a las 20:00 horas en el salón de actos del espacio municipal. 'Te amo, Lorca' es interpretado por Gitanas a Escena, una compañía de teatro dirigida por la actriz, artista y escritora Coco Reyes. Este proyecto ha supuesto la formación de la primera compañía de teatro compuesta exclusivamente por mujeres gitanas. Su espectáculo rinde homenaje al gran poeta y dramaturgo granadino Federico García Lorca. Se trata de una pieza poética desarrollada a través de la lectura dramatizada de una selección de sus poemas y textos.

Esta representación cuenta con la colaboración del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes a través del circuito regional de Artes escénicas. Entradas a seis euros a través de www.cultura.cartagena.es o los miércoles, de 10:00 a 14:00 horas, en la taquilla del Luzzy (pago con tarjeta de crédito).

En total, serán seis propuestas las que se podrán disfrutar en el salón de actos del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, de octubre a diciembre. Desde clásicos como García Lorca o José Zorrilla y su tradicional Tenorio; pero también apuestas donde el humor más ácido y los números musicales son protagonistas.

La próxima semana, el 23 de octubre, será el turno de 'Gamberras', una comedia teatral de Doble K Teatro que sumerge al público en un delirante casting publicitario para elegir a la protagonista del nuevo spot de 'Canberra', una marca de comida lata para perros. María Rosa, Juani y Paqui, tres mujeres con personalidades y habilidades tan únicas como poco convencionales, compiten en estas hilarantes pruebas. Entre fallos y bailes improvisados, las protagonistas se enfrentan a retos absurdos que desbordan creatividad y sátira. La presencia de una figura omnipotente y estricta pone a prueba a las aspirantes.