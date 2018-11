El Gaya recuerda la pasión del pintor Molina Sánchez por la música clásica Joseph Haydn. / molina sánchez El museo muestra 30 dibujos inéditos, dos óleos, un grabado y una serie de fotografías con motivo del centenario de su nacimiento MANUEL MADRID Martes, 20 noviembre 2018, 02:48

'Molina Sánchez y la música' es la excusa perfecta para volver a disfrutar de la pintura de uno de los artistas murcianos más prolíficos: José Antonio Molina Sánchez (Murcia, 1918-2009). Con motivo del centenario de su nacimiento, familiares y amigos, en unión con el Museo Ramón Gaya, han organizado esta muestra comisariada por María Manzanera y Juan Bautista Sanz y compuesta por 30 dibujos inéditos, dos óleos, un grabado y una serie de fotografías biográficas del pintor. La exposición, que se inaugura este martes, a las 20 horas, en el Museo Ramón Gaya, podrá verse hasta finales de febrero de 2019. Además, se podrá ver un documental y a lo largo de estos meses se completará la programación con un ciclo de conferencias sobre su vida y obra.

Según explicó María Manzanera a 'La Verdad', esta exposición pone el broche final a las actividades que se han organizado por el centenario, que terminará a finales de diciembre. «Por eso hemos querido ofrecer un final especial sorprendiendo con algo totalmente nuevo», ya que las obras que se verán desde hoy en el Gaya no se han mostrado hasta ahora al gran público. «La pasión de Molina Sánchez por la música va paralela a la de la pintura. Repetía muchas veces que si no hubiera sido pintor, hubiera sido músico», dice Manzanera, sobrina del artista. «Esta es una exposición excepcional no solo por ser inédita, sino además por ser un monográfico de un tema muy concreto y esto no suele darse generalmente en los pintores. Los dibujos los realizó en los años 70 y nunca los sacó a la luz porque eran solo para él. Yo pienso que era como un tributo que él quería ofrecer a aquellos genios que, cada día, le ayudaban a crear, porque mi tío pintaba siempre escuchando música clásica, y él sintió que les debía algo de su arte. Por eso, aunque eran dibujos magníficos, muchos de ellos con suaves pinceladas de gouache, los guardó para sí mismo».

El pintor y crítico de arte Juan Bautista Sanz se ha referido en numerosas ocasiones a Molina Sánchez como «uno de los artistas más grandes que ha dado nuestra tierra», y ha lamentado que la «poderosa» obra del pintor esté «almacenada y embalada, y sus deseos incumplidos». En vida, se creó la Fundación que lleva su nombre y este grande de la pintura obsequió a Murcia con 153 obras, pero su voluntad de exhibirla para el disfrute de todos no se ha visto cumplida.

Cien años hace ya del nacimiento de Molina Sánchez, en la casa número 4 de la calle San Nicolás. «También, cuando me vaya, allá en el cielo, seguiré pintando», dijo el artista antes de morir. El periodista Pedro Soler, atento al pintor de los ángeles y admirador de su «maestría y sensibilidad», destaca su «entrega generosa» a los murcianos. «Lamentablemente, aquí, en su tierra, es un pintor abandonado y engañado por quienes tanto prometieron y nada hicieron, y por esos otros que podrían hacer y nada hacen. Molina Sánchez, tan buen corazón, sería incapaz de mostrarse indignado. Uno, tan descorazonado, exclama: '¡Malditos sean!'. Al menos, hasta que cambien las tornas», escribió el cronista oficial de Murcia en 'La Verdad' el pasado mes de junio. Esta exposición contribuye, en la medida de lo posible, a redescubrir a un artista genial.