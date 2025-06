La Fundación Cajamurcia y CaixaBank reconocen la labor de 75 entidades y proyectos de acción social

Carlos Egea Krauel, presidente de la Fundación Cajamurcia, dio las gracias a las 75 entidades y proyectos de acción social subvencionados por la institución que ... han trabajado en red y creando alianzas para crear «una sociedad mejor, plenamente inclusiva y más justa». El acto de reconocimiento a las entidades colaboradoras del Tercer Sector, posible gracias al convenio de CaixaBank y a la Fundación Cajamurcia, tuvo lugar este miércoles, día de la Fundación de Murcia, en el Centro Cultural Las Claras. «Sois auténticos hacedores de la acción social», dijo Egea, dirigiéndose a todos los presentes, pues estos proyectos han beneficiado a cerca de 30.000 personas de forma directa. «Crecemos a vuestro lado, gracias por vuestra entrega valiente y generosa, vuestro saber hacer y mimo hacia los demás», proclamó Egea, que citó en su intervención a Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía Política y Social de la Universidad del País Vasco y último invitado de esta temporada del Aula de Cultura de LA VERDAD y la Fundación Cajamurcia. «Valdría la pena preguntarse», afirma Innerarity «por los costes de la no-migración (no solo en términos económicos sino también democráticos). ¿Por qué no invertimos la mirada y pensamos también qué efectos tiene sobre nuestras democracias el rechazo a las personas migrantes?».

Olga García Sanz, directora territorial de CaixaBank en la Región de Murcia y en la Comunidad Valenciana, se mostró encantada de ver a esta gran familia reunida. «Si estamos hoy aquí es para hacer un reconocimiento a las personas que transformais día a día la sociedad de la Región de Murcia, vosotros sois los pilares del Tercer Sector en la Comunidad. Si hoy hay que elegir una palabra, esa es la de compromiso. No solo tenemos una función financiera, sino también la de ser un actor activo en tejer esas redes que hagan una sociedad mejor y generen un impacto positivo en la economía». García Sanz insistió en que debemos seguir pensando en grande y a la vez cuidando los pequeños detalles, y se sumó a las organizaciones y equipos que están de aniversario como Proyecto Hombre y Afacmur. «Vamos a seguir transformando el territorio desde cerca porque lo mejor está por llegar», insistió.

La concejal de Bienestar Social, Familia y Salud de Murcia, Pilar Torres, dio las gracias en representación del Ayuntamiento de Murcia por la gran labor que realizan todas las organizaciones y entidades sociales reconocidas. «Hoy nos reúne la voluntad compartida de construir una sociedad más justa y más humanas. Vosotros ponéis rostro a la esperanza, estáis ahí donde las administraciones no llegamos. Gracias por vuestra entrega y dedicación, y por recordarnos que nadie puede quedar atrás».

Cristina Abellán, organizadora del acto desde la Fundación Cajamurcia, dirigida por Pascual Martínez, dijo que «estamos convencidos de que todos somos uno, aprovechamos la alegría y la buena energía concentrada aquí para irradiarla donde se necesite. Está el conflicto, pero también la paz y la luz, y hay que hacer lo imposible para alcanzar la posible».

El Dúo Millos, formado por Miguel Baró y Miguel Torres, de violoncelo, intervino en el acto, en el que tomaron la palabra representantes de varias entidades, como Tomás Zamora, presidente de Proyecto Hombre en Murcia, quién insistió en que «hay verdaderas necesidades y no podemos dejar tirados ni a los jóvenes ni a las mujeres». Zamora dijo que en un momento de grandes dificultades, la Fundación Cajamurcia nos aportó financiación importante para que pudiéramos seguir trabajando para acabar con los problemas de adicciones: «Todas las entidades estamos convencidos de que seguiremos teniendo el apoyo y ayuda de la Fundación Cajamurcia y de CaixaBank».

Por parte de Afacmur, entidad que apoya a familiares de niños con cáncer en la Región de Murcia, Francisco Palazón Espinosa dirigió unas palabras de agradecimiento a los voluntarios, «nuestra base para poder funcionar», y destacó que es un orgullo cómo se trabaja en Murcia desde la unidad de cuidados paliativos pediátricos.

Por último, una usuaria de Astrapace, entidad que trabaja del lado de las personas con parálisis cerebral, María Guerrero, contó su experiencia en primera persona de lo que han significado los 37 años de su vida. «He recibido tratamiento desde mi nacimiento, todo no fue un camino de rosas, recibí todo el apoyo que necesitaba desde mi infancia. Astrapace me ha dado ayuda para potenciar mis capacidades, he recibido cursos y talleres y actualmente sigo recibiendo, y gracias a todo ese apoyo soy la mujer en que me he convertido». Un apoyo continuado, destacó, recibido desde el cariño y la profesionalidad. «Soy una mujer valiente, luchadora y con ganas de comerme el mundo».