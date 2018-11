Ángel Salcedo: «Por fortuna, las marionetas no pagan Seguridad Social» Ángel Salcedo, director de Títeremurcia, posa junto a una de sus marionetas. / GUILLERMO CARRIÓN / AGM El director de Títeremurcia ve en el festival «una oportunidad de disfrutar cosas que de otra forma probablemente no vendrían a Murcia» NATALIA BENITO MURCIA Jueves, 15 noviembre 2018, 01:52

Define su amor por el títere como algo «visceral», pero, a posteriori, Ángel Salcedo (Yecla, 1967) se ha dado cuenta de que lo que le atrapa de esta especialidad de las artes escénicas frente a otras es que el actor debe desaparecer: «Aquí, en casi todos los casos cede el ego a la marioneta. Se trata de un trabajo de humildad interesante. Además -prosigue-, otra cosa que me atrapó es ver la cara del espectador cuando está delante, totalmente enganchado al títere o al objeto, ¡a algo que tú manipulas y le estás dando vida! Cuando ves a los chavales gritar y asombrarse tanto... esa capacidad de enganche me parece alucinante».

El director de festival Títeremurcia, que durante estos días -del 9 al 19 de noviembre- celebra, con espectáculos repartidos por La Región, su decimoséptima edición, posa para esta charla con 'La Verdad' con una marioneta sin nombre pero con mucho significado. Se trata de la protagonista de 'El Árbol Rojo', el primer espectáculo de su actual compañía, con nombre homónimo. El montaje escenifica el cuento de Shaun Tan y la protagonista no tiene nombre porque «puede asemejarse a cualquiera de nosotros».

Su relación con el mundo de las marionetas viene de mucho más atrás: «El primer montaje de títeres lo hice en el Colegio Giner de los Ríos de Yecla, que para mí era un centro bastante novedoso en la época. Por ejemplo, tenía un huerto que gestionaban los padres de alumnos y los profesores. El colegio nos construyó un teatro de marionetas para dos alumnos -Antonio Galvañ y yo- con ganas de crear». De este prolongado idilio con los muñecos, el artista conserva alrededor de un centenar de marionetas.

Este arte milenario lleva consigo un proceso de artesanía y elaboración que no ignora el paso del tiempo. Pero, ¿verdaderamente ha cambiado la creación del títere? «Yo lo que hago es ver primero qué historia quiero contar y la estética, y después elijo los materiales más adecuados. Realmente, con una tela y una piedra se puede formar una marioneta». La evolución la ha marcado la introducción de materiales nuevos, «pero yo últimamente tiendo más a construir con algo menos contaminante y más orgánico». No obstante, en este universo cabe lo inimaginable: marionetas manejadas a control remoto que llevan mecanismos y circuitos integrados para mover ojos y boca, otras que consiguen altas dosis de realismo gracias al látex, estructuras gigantes hechas a base de madera y con engranajes internos, combinación con elementos multimedia y música... «todo depende de lo que quieras transmitir. Muchas veces se ve al manipulador trabajando y no se trata de un objeto solamente. Hay tantas variedades como manipuladores».

En su caso, el creador reconoce que ha seguido la tendencia de todo titiritero de inicialmente tratar de construir su muñeco por él mismo. Sin embargo, la experiencia le ha servido para darse cuenta de que la colaboración ayuda a mejorar el resultado. Por ejemplo, en uno de los títeres de 'El Árbol Rojo' «hay por lo menos seis pares de manos».

En cuanto a la formación en manipulación de objetos, Ángel Salcedo echa de menos, por considerarlo necesario para múltiples aplicaciones, «un curso de aunque sea de dos, tres o cuatro meses en las escuelas de arte dramático nacionales». El creador, que estudió en la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD) de Murcia durante solo tres meses agradece, en su caso, la labor del Teatro Universitario (TEU), donde estuvo seis años. Después, su aprendizaje se ha enriquecido con cursos: «¡Un montón!».

Pagar la hipoteca

El director, vinculado al festival murciano desde su primera edición e intermitentemente en la primera línea, «en 2011 me tomé tres años de descanso, sobre todo para hacer algo con lo que pagar la hipoteca». Hoy se muestra ligeramente optimista por la salud del títere en España. «Yo suelo decir que el sector del títere ha tenido la suerte de que, afortunadamente, las marionetas no pagan Seguridad Social. La mayoría de las compañías están rondando las dos personas, si acaso 3 o 4, y en algunas ocasiones es solo una persona y un técnico. De esta forma el caché no es muy alto y sí que hay posibilidad de contratar». Aunque Ángel Salcedo ve bien la situación, no pierde la oportunidad de quejarse por el 21% del IVA cultural. «La crisis se ha llevado por delante muchas compañías».

Una muestra del interés del público por el títere son los diferentes festivales referentes como Titirimundi en Segovia, las Ferias de Títeres de Sevilla y Lérida, y «el nuestro». Sobre Títeremurcia, el responsable de este acontecimiento sin carácter lucrativo -detrás de la organización está la Asociación Unima- que nació como una muestra de teatro visual para adultos y que consigue mantener el interés de público de mayor edad gracias a una programación cuidada, se ha convertido en un certamen de referencia para Murcia. «La sensación que nos da es que el público está deseando que llegue noviembre para ver todo el abanico de oportunidades que ofrece el títere. Es una oportunidad de disfrutar cosas que de otra forma probablemente no vinieran a Murcia».

Además, destaca que cada vez hay más municipios que se interesan por participar, y todo apoyo es poco: «Creo que la Comunidad debería apostar un poco más. Firmar un convenio con ellos sería una tranquilidad», asegura Salcedo, que agradece a su equipo la labor realizada, que pasa por saltar una serie de obstáculos más allá de las necesidades técnicas y que inevitablemente tienen vinculación con la limitación económica. «Ahora tenemos 25 voluntarios deseando que empiece el Festival y sin ellos no se podría hacer, no podemos pagar 25 sueldos. Nuestro presupuesto puede ser 80.000 euros pero si calculamos todo el personal, esto no bajaría de 200.000 euros», aclara.

En la recta final del festival

Desde hoy y hasta el domingo, el público murciano tiene la oportunidad de disfrutar de la magia de los títeres de la mano de siete compañías, cinco de ellas nacionales y dos internacionales -el espectáculo del inglés Stephen Mottram 'El paracaídas' y 'Arriba las manos', de los holandeses Lejo- que mostrarán un variado repertorio de técnicas combinadas con efectos de luces o música en directo y que pasarán por Murcia, Cartagena, Los Alcázares, San Pedro del Pinatar, Jumilla, Santomera y las pedanías murcianas de Algezares, La Arboleja, Santiago y Zaraíche y El Palmar.