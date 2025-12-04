La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Premiados en la Tertulia Amigos del Toreo de Alcantarilla.
Festejo este domingo en La Estación-El Esparragal

Francisco Ojados

Francisco Ojados

Jueves, 4 de diciembre 2025, 22:48

Después de dieciséis años vuelven los festejos taurinos a la pedanía de Puerto Lumbreras de La Estación-El Esparragal, en una temporada que en la ... Región de Murcia parece no tener fin. Se trata de un festival sin picadores que se celebrará el próximo domingo, 7 de diciembre, y que dará comiendo a las cuatro y cuarto de la tarde con presencia de diestros de la Región. Con astados de la ganadería portuguesa de Couto de Fornilhos harán el paseíllo el rejoneador Ángel Gómez, los matadores de toros Antonio Puerta (de Cehegín) y Filiberto (de Calasparra), y los novilleros Fernández de Puebla (de la Puebla del Río) y Domingo David 'Dominguín' (de Lorca), alumno de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', que hará su debut en público y que es hijo del matador de toros de Lorca, Domingo García 'Dominguín'.

