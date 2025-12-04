Festejo este domingo en La Estación-El Esparragal

Después de dieciséis años vuelven los festejos taurinos a la pedanía de Puerto Lumbreras de La Estación-El Esparragal, en una temporada que en la ... Región de Murcia parece no tener fin. Se trata de un festival sin picadores que se celebrará el próximo domingo, 7 de diciembre, y que dará comiendo a las cuatro y cuarto de la tarde con presencia de diestros de la Región. Con astados de la ganadería portuguesa de Couto de Fornilhos harán el paseíllo el rejoneador Ángel Gómez, los matadores de toros Antonio Puerta (de Cehegín) y Filiberto (de Calasparra), y los novilleros Fernández de Puebla (de la Puebla del Río) y Domingo David 'Dominguín' (de Lorca), alumno de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo', que hará su debut en público y que es hijo del matador de toros de Lorca, Domingo García 'Dominguín'.

Tertulia Amigos del Toreo III Semana Cultural con una cena de gala y entrega de premios

La Tertulia Amigos del Toreo de Alcantarilla puso el broche a su III Semana Cultural con una cena de gala, en la que se hizo entrega de sus premios, el pasado sábado. Los salones del restaurante del Hotel la Paz, de Sangonera la Seca, exhibieron un magnífico ambiente, poniendo color los alumnos de la Escuela Taurina de Murcia 'El Toreo'.

El acto, presentado por la que fuera novillera Verónica Rodríguez, tuvo por comienzo la proyección de un documental sobre la actividad de la Escuela Taurina 'El Toreo', producido por el directivo de la misma, Angel Ríos. Posteriormente, tuvo lugar la entrega de los reconocimientos que comenzó por los alumnos más pequeños de la Escuela, Lucas Benito y Juan Pedro Nicolás. Después se entregaron los premios a los ganadores del III Certamen de Aficionados Prácticos de la Región de Murcia, en sus diferentes categorías, que recayeron en José Orenes 'Maera', Domingo David 'Dominguín', Jose Antonio Belmonte y Carmen Soler.

Francisco Navarro, presidente de la Peña Taurina Yeclana, recibió el trofeo Julián Alcaraz, destinado al aficionado ejemplar. Toni Marín fue merecedor del trofeo como alumno de la Escuela más destacado en esta temporada 2025. El crítico taurino Francisco Ojados (LA VERDAD) también fue premiado por su labor informativa y por su compromiso con el mundo de los toros, y Pepe Soler recibió el premio por su trayectoria como matador de toros y su calidad humana.

Al finaliza intervino Luis Sánchez 'Guerrita', como presidente de la Tertulia Amigos del Toreo, quien expuso las necesidades de la Escuela Taurina nacida de esta tertulia, que cuenta ya con 22 alumnos. Cerró el evento el concejal de Fiestas, Juventud y Deportes de Alcantarilla, Jose Ramón Orenes, quien anunció que la ciudad volverá a tener festejos taurinos el año próximo sin descartar, incluso, que en un futuro Alcantarilla pueda contar con una plaza de toros. Entre los asistentes estuvo Rafaelillo y hubo representación de los Clubes Taurinos de Cartagena y Cieza, así como de la peña Dámaso González.

Club Taurino Mariano Molina celebra sus 70 años en los ruedos en Torre Pacheco

El veterano informador taurino Mariano Molina fue el gran protagonista el pasado viernes de una charla inolvidable en el Club Taurino de Torre Pacheco. Molina, que este año cumple 70 años de su debut en los ruedos y 25 al frente del programa de televisión 'De grana y oro', repasó su trayectoria como novillero e informador taurino en una amigable e íntima conversación con Francisco Ojados. Hubo momentos de emoción para Molina que, con memoria prodigiosa, contó vivencias que sorprendieron a los asistentes que llenaron el Club pachequero. Las dificultades de la vida en Murcia le llevaron a emigrar al País Vasco. En Vitoria despertó su afición al pasar cada día por la puerta de la extinta plaza de toros. Se acercó a la Peña Taurina Vitoriana, debutó en un festival homenaje a «los blusas» el 23 de julio de 1955, y de novillero se convirtió en ídolo de la afición alavesa. Toreó en plazas del norte, incluidas capitales como Burgos o Logroño, donde recibió su primera cornada. De vuelta a Murcia, debutó con picadores el día de la Virgen Blanca, patrona de Vitoria, a quien brindó desde los medios su primer novillo con los del castoreño. Era el 5 de agosto de 1962, con una plaza de toros de Murcia llena. Hizo el paseíllo junto a Manuel Cascales y Ramón Sánchez. Toreó cerca de 70 festejos en el tiempo que estuvo en activo.