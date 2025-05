La exitosa '1936', que revive la guerra civil, entre las novedades teatrales de Murcia

'1936', el montaje dirigido por Andrés Lima –autor del texto junto a Albert Boronat, Juan Cavestany y Juan Mayorga– que revive la guerra civil ... española, es uno de los platos fuertes de la programación de la próxima temporada de los teatros Romea y Murcia para los meses de septiembre de 2025 a enero de 2026.

La obra, una coproducción del Centro Dramático Nacional, Check In Producciones y El Terrat, arrasó en los premios Talía de la Academia de las Artes Escénicas llevándose seis premios: mejor actor de reparto –Antonio Durán 'Morris'–, autoría, dirección de escena, mejor iluminación –a cargo del jumillano Pedro Yagüe–, mejor espectáculo de teatro de texto y mejor actor protagonista –Juan Vinuesa–. Además, cuenta con dos nominaciones a los premios MAX y el respaldo del público que, durante su temporada en Madrid, agotó las entradas para todas las funciones. Una propuesta que también ha suscitado interés en Murcia, pues ya no quedan localidades para el primer pase de este montaje, programado para el 1 de noviembre. Por ello, se ha programado un segundo pase de la función, el viernes 31 de octubre a las 20.00 horas. Las entradas para esta fecha salen a la venta hoy a las 11.00 horas tanto online, a través de la web teatrocircomurcia.es, como en taquilla.

Tras agotar localidades en su primera fecha programada, hoy salen a la venta las entradas para el segundo pase de '1936'

Con una mirada «analítica, crítica y documental» según defiende el director de la obra, '1936' cuenta, durante 4 horas, uno de los acontecimientos más significativos de la historia de este país, la guerra civil española. Antonio Durán 'Morris', Mamen Camacho, Natalia Hernández, María Morales, Paco Ochoa, Cristina Arias, Guillermo Toledo, Juan Vinuesa y el Coro de Jóvenes de Madrid conforman el reparto de la propuesta donde todos interpretan a varios personajes clave del conflicto. Mamen Camacho y Cristina Arias sustituyen, respectivamente, a Alba Flores y Blanca Portillo, que formaron parte del reparto durante la primera temporada de la obra, en el Teatro Valle-Inclán de Madrid, y el inicio de la gira.

Dani Rovira, en octubre

Además de '1936', se han dado a conocer algunas de las propuestas que llegarán al Teatro Romea y al Teatro Circo Murcia en la próxima temporada, como la obra de teatro musical 'Caperucita en Manhattan', que se representará en el Teatro Romea el 14 de noviembre. Se trata de una producción del Teatro de La Abadía con dramaturgia y dirección de Lucía Miranda que lleva a escena el texto de Carmen Martín Gaite, una reinterpretación del cuento de Perrault que es un ejemplo del poder de la ficción como espacio seguro, como refugio ante la adversidad.

Otro gran montaje musical que llegará al Romea será 'Chavela', los días 17 y 18 de octubre. Rozalén y Luisa Gavasa encabezan en escena este homenaje musical a Chavela Vargas dotado de un realismo mágico que permitirá al espectador viajar a un mundo onírico de la mano de numerosos personajes y de la propia Chavela.

Siguiendo con las propuestas musicales, al Romea llegarán los espectáculos 'ABBA. The New Experience' el 7 de noviembre, un homenaje al inolvidable grupo sueco, y 'Symphonic Rhapsody of Queen' en el que cantantes internacionales, una gran banda de rock y una formación sinfónica se unirán para recordar las canciones de la célebre banda liderada por Freddie Mercury.

El último avance de la próxima temporada es el espectáculo de humor de Dani Rovira 'Vale la pena', que se celebrará el viernes 17 de octubre en el TCM.

El 'Teatro en Feria' contará con Carlos Sobera y el humor de Faemino y Cansado

Ampliar Carlos Sobera, Lara Dibildos, Elisa Matilla y Ángel Pardo son 'Inmaduros'.

El ciclo 'Teatro en Feria' regresará en septiembre al Teatro Romea de Murcia con nueve propuestas de teatro y humor. Faemino y Cansado, Alex O'Dogherty y el dúo integrado por Javi Chou y Pedro Ángel Roca presentarán sus nuevos 'shows', y subirán también al escenario, como protagonistas de diferentes montajes teatrales, intérpretes como Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Lara Dibildos, Fernando Albizu, Belinda Washington, Juanjo Cucalón y El Langui.

'Teatro en Feria' se celebrará del 4 al 15 de septiembre y comenzará con Faemino y Cansado y su espectáculo '17 veces reloaded', una nueva muestra de su capacidad para conectar y hacer reír al público. El viernes 5 llegará el montaje 'Campeones 2 (en el teatro). Si Lorca levantara la cabeza', un espectáculo dirigido por El Langui, uno de sus protagonistas, que nace a raíz de la película 'Campeones'.

Fernando Albizu, Gonzalo Ramos y Gloria Albalate protagonizarán el 6 de septiembre 'Goteras'. En esta obra, un joven dramaturgo con un futuro prometedor descubrirá, tras un accidente doméstico, que su vecino es él mismo 30 años más tarde. Por otra parte, Alex O'Dogherty llegará al Romea el 7 de septiembre con su nuevo monólogo 'Palabras mayores', un 'show' «más imbécil todavía».

La siguiente semana, la programación arrancará el miércoles 10 de septiembre con una nueva mirada a 'Nuestra ciudad', la obra de Thornton Wilder adaptada por César Oliva que mostrará la Murcia de la primera mitad del siglo XX. Asimismo, dos nuevas propuestas teatrales llegarán jueves y viernes: 'Remátame otra vez', una comedia de misterio con Belinda Washington y Juanjo Cucalón; e 'Inmaduros', con Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla y Lara Dibildos, entre otros.

El teatro musical será protagonista los días 13 y 14 de septiembre con 'El cabaret de los hombres perdidos'. La programación del ciclo finalizará el día 15 con el dúo integrado por los cómicos murcianos Pedro Ángel Roca y Javi Chou y su espectáculo '¿Nos besamos?'. Las entradas ya están a la venta.