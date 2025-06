Un esqueje de la higuera del poeta Miguel Hernández crecerá en el huerto terapéutico de la cárcel de Campos del Río

La prisión de Campos del Río (Centro Penitenciario Murcia II) acoge desde este lunes hasta el 26 de junio una semana cultural dedicada a Miguel ... Hernández, poeta y dramaturgo español muerto en 1942 en el penal de Alicante, tras ser apresado en la frontera de Portugal cuando intentaba partir al exilio tras la guerra civil. Fue condenado a pena de muerte, conmutada por una condena a 30 años de prisión que no llegó a cumplir al morir con 31 años de tuberculosis.

El autor oriolano, que publicó su primer libro en Murcia, 'Perito en lunas' (1933), editado por Ediciones Sudeste e impreso en los talleres de LA VERDAD, escribió durante la guerra 'Viento del pueblo' (1937) y 'El hombre acecha' (1938), y en la cárcel acabó 'Cancionero y romancero de ausencias' (1938-1941). «Miguel Hernández se sintió apoyado intelectualmente en la Región de Murcia», recordó en febrero Aitor Larrabide en una entrevista en LA VERDAD. La Fundación Cultural Miguel Hernández pidió en 2024 la nulidad de los juicios contra el poeta en la entrega de su premio internacional. Fue un gran defensor de la democracia y en sus obras encontramos influencias de Garcilaso de la Vega, Góngora, Quevedo y San Juan de la Cruz, según hacen constar los presos de Campos del Río en el programa de esta semana cultural, indica Jesús Fernández Gil, director del Centro Penitenciario Murcia II, que incluye una exposición dedicada al escritor en el vestíbulo del salón de actos con algunos poemas representativos.

Uno de los momentos más emotivos de esta semana de recuerdo de su figura y obra tendrá lugar el jueves 26 de junio, con motivo de la entrega por la Universidad Politécnica de Orihuela del esqueje de la higuera de su casa-natal, que formará parte del patrimonio botánico de la institución. El esqueje será plantado en el huerto terapéutico del centro, en la barraca de Miguel Hernández, en un acto que contará con la presencia de la nuera y heredera del legado del poeta, Lucía Izquierdo, y de distintas autoridades como el Secretario General de IIPP, la Delegada de Gobierno, el rector de la Universidad Miguel Hernández, el alcalde de Orihuela, entre otros. Un símbolo de la poesía de Miguel Hernández que será cuidado por los propios internos. En el acto se leerá su célebre poema: «Volverás a mi huerto y a mi higuera: por los altos andamios de las flores pajareará tu alma colmenera de angelicales ceras y labores. Volverás al arrullo de las rejas de los enamorados labradores».

Este lunes, Joan Pamies, quien colaboró con Josefina Manresa y los herederos en la difusión de la vida y obra del poeta, participará en una charla en el centro penitenciario de Campos del Río. Este martes, internos de la prisión visitarán la Casa Museo de Miguel Hernández en Orihuela y otros lugares representativos relacionados con su historia. Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández, ofrecerá este miércoles una charla cultural sobre el célebre autor de 'El rayo que no cesa' (1934), y se recitarán algunos de sus poemas. Ya por la tarde, este miércoles se ha programado un concierto de José Antonio Abellán, quien realizará un tributo a Serrat con canciones del poeta.

El 20 de junio será el día de la representación de 'El circo de sueños', bajo la dirección de Fiorenza Ippolito, con la compañía recién estrenada Bitácora, del Centro Penitenciaria Murcia II, un proyecto de investigación en colaboración con la Universidad de Murcia. Los internos de todos los módulos podrán ver en el ciclo de cine 'Viento del pueblo'. También se pondrá en escena la obra 'Josefina', escrita y dirigida por Oriol Pamies, representada por Natalia Zamora, y basada en la historia entre Miguel Hernández y Josefina Manresa, su esposa; esta obra se encuentra actualmente en cartel en el Teatro Infanta Isabel de Madrid.

Por otra parte, el 24 de junio se harán entrega de los premios del concurso de poesía organizado en la cárcel, mientras que el 25 de junio se hará una visita guiada por Joan Pamies sobre las obras y fotografías expuestas en la institución. El día de la clausura, el 26 de junio, por la tarde, tendrá lugar la representación de 'Miguel Hernández, si no me sacáis de aquí me muero', de la compañía Gabriel Almagro.

«Las cárceles se arrastran por la humedad del mundo, / van por la tenebrosa vía de los juzgados; / busca a un hombre, buscan a un pueblo, lo persiguen, / lo absorben, se lo tragan», escribió Miguel Hernández en el poema 'Las cárceles'. «(...) Un hombre que ha soñado con las aguas del mar, / y destroza sus alas como un rayo amarrado, / y estremece las rejas, y se clava los dientes / en los dientes de trueno».