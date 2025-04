La escritora Pilar Adón, creadora de las atmósferas inquietantes de 'Las iras', participa este miércoles en el Aula de Cultura de LA VERDAD

LA VERDAD Martes, 1 de abril 2025, 14:07 Comenta Compartir

La escritora Pilar Adón, autora de 'Las iras' (2025) y 'De bestias y aves' (2022), libro con el que ganó el Premio Nacional de Narrativa, estará este miércoles en Murcia como invitada del Aula de Cultura de LA VERDAD, una sesión que se celebrará en el Aula de la Fundación Cajamurcia, en la Gran Vía de Murcia, número 23, con entrada libre hasta completar aforo. La prestigiosa autora del catálogo de Galaxia Gutenberg, traductora de Penelope Fitzgerald, John Fowles, Iris Murdoch y Edith Wharton, entre otros, y editora de Impedimenta, con Enrique Redel, mantendrá una conversación con el periodista Manuel Madrid, jefe de Culturas del diario, y responderá a las preguntas de los lectores en una sesión que arrancará a las 19 horas y se extenderá hasta las 20.30 horas. Adón es una de las autoras de referencia de la narrativa contemporánea en España, y también ha desarrollado su vertiente poética ampliamente.

En la entrevista publicada este domingo en LA VERDAD, Adón explicó que horror y belleza son dos términos que le interesan mucho, y que mezcla constantemente en estos cuentos, desde la primera frase hasta la última, «porque son dos elementos que conjugan muy bien con la estética, la literatura, la filosofía del romanticismo... culminan los dos juntos en el término de lo sublime, y para mí lo sublime como término en el que se junta lo que nos da horror, estas tormentas, la noche, los abismos... y, al mismo tiempo, nos genera una sensación de belleza inabarcable». Efectivamente, todos son ficción. «No estoy haciendo sociología, ni criminología, ni psicología. Es ficción. Y luego cada lector debe decidir qué hace con estos personajes y cómo los contempla».

«Estas criaturas muy jóvenes se ven como víctimas, y lo que les pasa hace que se sientan abandonadas, traicionadas, no queridas como creen que deberían quererlas, y, como consecuencia, se convierten en muchas ocasiones en monstruos que al final propician la existencia de otra víctima a su vez» Pilar Adón Autora de 'Las iras'

En 'Las iras' se ha lanzado a explorar ambos términos y a mezclarlos y a ir salpicándolos en todos los relatos. «Mezclé el horror y la belleza en la historia de unas niñas, protagonistas todas ellas criaturas muy jóvenes, que se enfrentan a una sensación de víctimas, se ven como víctimas, y lo que les pasa hace que se sientan abandonadas, traicionadas, no queridas como creen que deberían quererlas, y, como consecuencia, se convierten en muchas ocasiones en monstruos que al final propician la existencia de otra víctima a su vez. Se va produciendo una especie de cadena, y la belleza frente a este horror del que hablamos, de la incomprensión, el aislamiento, el abandono y la traición, la belleza viene del lado de la propia naturaleza y del propio lenguaje. Estamos centrándonos en el qué les sucede, qué provoca que ellas mismas se sientan víctimas y luego se conviertan en monstruos, pero ciertamente el cómo, que siempre es esencial en la literatura, cómo se cuenta más que qué se cuenta, en ese cómo es donde mi empeño fue el de generar belleza rítmica, sonora, el juego con las palabras y cómo voy generando en el lector algo que a mí me encanta que generen en mí como lectora, que es esa participación, cierta sacudida, cierta inquietud... También las casas de muñecas pueden resultar muy inquietantes...».

En estas 18 narraciones breves priman los personajes femeninos con sus furias, sus relaciones con el grupo o la comunidad (especialmente, la familia) y el tono sombrío. Aparecen algunos de los motivos más antiguos en cuentos, los orales, los míticos, los folclóricos, los tradicionales, que aquí son reformulados y conjugados por una autora en un brillante y fértil momento, según observa Carmen Pujante Segura, catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Murcia.

Pujante señaló en 'Las iras', historias hermanas de Pilar Adón', su reseña para el semanario de las artes, letras y ciencias Ababol de LA VERDAD, que «Adón sigue siendo Adón con esos animales que se pasean por sus historias (el primer cuento de 'Las iras' no podía no ser introducido por una alusión a un perro). Lo sigue siendo con algunas niñas a punto de convertirse en adolescentes que también se deambulan por esas páginas (como en ese primer cuento, 'La sublimación de los afectos', en el que se hacen fuertes en un «nosotras» del que después se desgaja una voz narradora singular). También hay castigos, quizá divinos, que sobrevuelan las vidas de esos personajes (mitad Antígonas, mitad Frankestein; medio hadas, medio monstruos), al igual que hay nombres que no se pueden pronunciar y pozos que sirven para dar de beber y otros menesteres. Así, algunos motivos de los más antiguos cuentos, los orales, los míticos, los folclóricos, los tradicionales, son reformulados y conjugados en estos cuentos contemporáneos de la mano de una escritora como ella».

Un estado de ánimo

Estos textos tienen casi siempre una lectura muy amplia, porque casi todos se inspiran en textos y películas. Por ejemplo, 'El cazador' habla de la película 'La noche del cazador' de Robert Mitchum, hay otro texto que hace referencia a Jane Eyre y Rochester en la novela 'Jane Eyre' de Charlotte Brontë. Hay mucho juego con una lectura más amplia, literaria, cinematográfica, con referencias a otros aspectos de la creación. «Voy generando una especie de emoción, de tendencia a un estado de ánimo que es muy importante. Me gusta azuzar, zarandear, que no se salga del libro igual que se ha entrado en él. Y ese estado de ánimo que se va generando con referencias, como una especie de sonido latente, esas referencias nos lo despiertan, y va causando una especie de poso sobre otro poso hasta que genera esa emoción lectora tan importante para mí».