Emilio del Río, Cristóbal Gabarrón y Daniel Innerarity, próximos invitados del Aula de Cultura de LA VERDAD

Manuel Madrid Lunes, 19 de mayo 2025, 20:15 Comenta Compartir

El Aula de Cultura de LA VERDAD contará en mayo y junio con los tres últimos invitados de esta temporada. Serán el latinista y divulgador del mundo clásico Emilio del Río (lunes 26 de mayo), el pintor y escultor internacional Cristóbal Gabarrón (miércoles 4 de junio) y Daniel Innerarity (lunes 16 de junio), filósofo, ensayista, articulista de LA VERDAD y director del Instituto Globernance en San Sebastián. Estos encuentros, de acceso gratuito para todos los interesados, serán posibles gracias al apoyo de la Fundación Cajamurcia y de Fundación Vocento. Todos los encuentros arrancarán a las 19 horas y son de acceso libre, en el auditorio de la Fundación Cajamurcia, en la Gran Vía de Murcia, nº 23.

Ampliar

Emilio del Río inauguró en 2022 una nueva etapa del Aula de Cultura de LA VERDAD tras la muerte del periodista García Martínez, y vuelve a Murcia a disertar sobre su último libro, 'Carpe Diem. Autoayúdate con los clásicos'. En un mundo donde las soluciones instantáneas pero inconsistentes están a la orden del día, los clásicos nos ofrecen respuestas profundas, atemporales y bien fundamentadas. Este libro es una invitación a redescubrir esas enseñanzas de los clásicos y a aplicarlas a nuestra vida cotidiana.

¿Quién mejor que los grandes pensadores grecolatinos para guiarnos en nuestro camino hacia una vida plena y equilibrada?, se pregunta el latinista. Del Río es autor de 'Latín Lovers' (2019), 'Calamares a la romana' (2020), 'Locos por los clásicos' (2022) y 'Pequeña historia de la mitología clásica' (2023), libros que han tenido una extraordinaria acogida y con los que ha recorrido más de cien ciudades (y pueblos) de Hispania en una nueva misión pedagógica a favor de las humanidades clásicas.

Ampliar Cristóbal Gabarrón pintó en vivo en la iniciativa 'Ámbito' celebrada en el Castillejo de Murcia. Vicente Vicéns

Cristóbal Gabarrón es el artista más internacional de la Región de Murcia. Acaba de ser seleccionado en la Bienal de Escultura de Ámsterdam ARTZUID 2025 con su instalación de 26 esculturas 'Atlanta Star-An Olympic Forest' (1995-1996), en la que participan artistas internacionales como Ai Weiwei, Isamu Noguchi, Tony Cragg, David Nash y Jaume Plensa, quienes dialogan con artistas locales como Ruud Kuijer, Erik Buijs, Herbert Nouwens o Chris Peterson. El historiador de arte Ralph Keuning es el comisario de esta bienal que inaugura este martes la Princesa Beatrix de Holanda y se podrá ver hasta el 21 de septiembre en Apollolaan, Minervalaan y Zuidas, en el sur de Ámsterdam. Esta novena edición de ARTZUID se titula «Ilustración» y celebra el 750 aniversario de la ciudad de Ámsterdam con una oda a su libertad y tolerancia.

Gabarrón expone hasta el 13 de julio en el Centro Cultural Las Claras de la Fundación Cajamurcia, con la colaboración del Museo Cristóbal Gabarrón, una exposición con la que celebra su 80 aniversario. Cada pieza seleccionada por los comisarios, Cristóbal Belda, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, con la colaboración de Javier Pérez Segura, profesor titular de Historia del Arte de la Universidad Complutense de Madrid, es testimonio de una etapa y parte de una trayectoria de vida –de más de seis décadas– dedicada al arte. Con motivo de esta exposición, se podrá visitar también una selección de obras en las salas temporales del Museo Cristóbal Gabarrón, en Mula.

Ampliar

Daniel Innerarity es catedrático de filosofía política y social, investigador IKERBASQUE en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Es titular de la Cátedra Inteligencia Artificial y Democracia del Instituto Universitario Europeo en Florencia. Doctor en Filosofía, amplió sus estudios en Alemania, como becario de la Fundación Alexander von Humboldt, Suiza e Italia. Ha sido profesor invitado en diversas universidades europeas y americanas, como el Robert Schuman Centre for Advanced Studies del Instituto Europeo de Florencia, la Universidad de la Sorbona (Paris I), la London School of Economics and Political Science, la Maison des Sciences de l'Homme en París, la Universidad de Georgetown o el Max Planck Institute de Heidelberg. La revista francesa 'Le Nouvel Observateur' le incluyó el año 2004 en una lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Su obra 'Una teoría crítica de la inteligencia artificial' (Galaxia Gutenberg) resultó ganadora del III Premio de Ensayo Eugenio Trías.

Este ensayo propone, según Galaxia Gutenberg, una reflexión filosófica sobre los principales asuntos que la inteligencia artificial nos obliga a repensar: las capacidades de los algoritmos y las de los humanos; la naturaleza de la automatización, la inteligencia y la creatividad; la fiabilidad de la analítica predictiva; el significado de la transparencia; la dimensión intuitiva y corporal del conocimiento; el poder y la inexactitud de los datos; el aspecto colectivo y social de la privacidad, o el lugar de la indeterminación y el azar en un entorno mediado por la gobernanza algorítmica.

Otros invitados esta temporada

Esta temporada han pasado por el Aula de Cultura de LA VERDAD, en colaboración con la Fundación Cajamurcia y la Fundación Vocento, otros invitados como el actor Ginés García Millán; Aitor Larrabide, director de la Fundación Cultural Miguel Hernández de Orihuela; y los escritores José Ángel Mañas, autor de 'Una historia del kronen', y Pilar Adón, ganadora del Premio Nacional de Narrativa por 'De bestias y aves' y autora de 'Las iras', ambos libros publicados por Galaxia Gutenberg. El director del Museo del Prado, Miguel Falomir, cerró la temporada 2024 en diciembre, con un encuentro sobre joyas de la pinacoteca española.