Elisa Matilla llega este viernes al Teatro Romea de Murcia con 'Inmaduros'.
Actriz

Elisa Matilla: «Según cumples años, disminuyen los papeles en los que encajas»

«No dejo de hacer cursos para crecer», dice la artista, que este viernes en el Teatro Romea de Murcia interpretará la comedia 'Inmaduros'

Natalia Benito

Natalia Benito

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 01:25

«Hace falta reírse», tiene claro la actriz Elisa Matilla (Madrid, 1966) cara más que familiar de la ficción española cuyo currículum teatral no deja ... de engordar. Tras pisar este verano el Teatro Romano de Mérida para interpretar a Clitemnestra, madre de Electra en la obra que lleva su nombre, con la llegada de septiembre vuelve a encontrarse en escena con Carlos Sobera, Ángel Pardo, Lara Dibildos, Silvia Vacas y Arianna Aragón para interpretar 'Inmaduros', este viernes a las 18.00 y 21.00 horas en el Teatro Romea de Murcia –entradas: 18, 20 y 25 euros–. La obra forma parte del ciclo Teatro en Feria. Para su director, Juan Luis Iborra, el montaje es «un retrato vodevilesco sobre la masculinidad en su estado más primitivo» en el que «dos hombres inmaduros que no saben vivir sin una mujer a la que poder picotear, seducir e incluso exhibir como si fuera un trofeo» se encuentran con «cuatro mujeres distintas que no encajan en ese mundo de hombres» que les plantarán cara.

