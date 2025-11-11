40 días de ayuno artístico y solidario de Dómix Garrido en el Cuartel de Artillería de Murcia contra la guerra en Gaza El performer archenero culminará este viernes 14 de noviembre, último día de la muestra 'Ecos de Taiwán', su homenaje al histórico performer taiwanés Tehching Hsieh: «Nuestra obligación es denunciar y solidarizarnos con aquellos que están padeciendo injusticias»

Manuel Madrid Martes, 11 de noviembre 2025, 15:36 Comenta Compartir

Dómix Garrido (Archena, 1963), reconocido creador de performances artísticas, concluye este viernes su última acción, '40_restos', que le ha llevado a realizar una sola comida diaria durante 40 días. El resultado puede contemplarse en el Pabellón 1 del Cuartel de Artillería de Murcia, donde Dómix participa en la exposición 'Ecos de Taiwán', inaugurada el pasado 3 de octubre y que se clausura este viernes 14 de noviembre.

Artistas asiáticos de gran calidad, gracias a la Embajada de Taiwán y a la plataforma Proyector de videoarte en movimiento, forman parte de esta propuesta, que teje lazos entre Taipei y Murcia a través del arte. La performance de Dómix Garrido dura 40 días, el tiempo de la exposición 'Ecos de Taiwán', y se plantea como un homenaje a Tehching Hsieh, el histórico performer taiwanés.

En conversación con LA VERDAD este martes, el archenero explicó que esta performance es «una crítica social a la actualidad y, en concreto, a la guerra en Gaza». Recuerda Dómix que Hsieh estuvo durante todo un año fichando cada hora exacta en un fichero de fábrica para hablar del paso del tiempo como expresión artística y como esclavitud del ser humano; también estuvo en una cárcel voluntariamente sin tener contacto con nadie. «Hsieh es conocido por acciones extremas para constatar el paso del tiempo. Todo, además, lo documentaba. Yo he adaptado ese método de trabajo de Hsieh y lo extrapolo a mi manera de trabajar solidaria, y me planteé ese ayudo voluntario reducido».

Recuerda Dómix que Hsieh estuvo durante todo un año fichando cada hora exacta en un fichero de fábrica para hablar del paso del tiempo como expresión artística y como esclavitud del ser humano

Dómix ha realizado una sola comida diaria, a las 4 de la tarde, con un objetivo claro de denuncia y de acción solidaria con Gaza al donar el importe estimado del desayuno y la cena que no ingiere a una ONG que opera en la zona. La organización a la que apoyará es Médicos Sin Fronteras. La compañía de teatro murciana Perigallo Teatro también se ha comprometido a aportar la misma cantidad que done Dómix Garrido para reforzar su acción. «Lo que no gasto en el desayuno o en la zona de cada día es lo que aporto. Estoy en contacto, además, con Mikel Ayestarán, que hizo un libro, 'Menú de Gaza', que nace del trabajo conjunto del periodista con la familia Hammad y la revista 5W, un proyecto de Instagram con decenas de miles de seguidores y galardonado con el Premio Ortega y Gasset de Periodismo 2025 que ha podido convertirse en papel gracias a una campaña de microcenazgo».

Ampliar Dómix colocó este martes la fotografía número 37 de los restos de comida de las 40 que componen la muestra. Gullermo Carrión / Agm

Diariamente el creador archenero realiza una fotografía del plato con los restos de la comida ingerida, con los restos de su única comida del día. Cada plato tiene una numeración en taiwanés. El mantel utilizado es una kufiya palestina, el pañuelo reconocido internacionalmente. De ahí el título '40_restos'. «Para mí los restos son los escombros, las ruinas en las que han dejado las casas y la vida en la Franja. Los restos de una cultura: escombros, polvo, ceniza... olvido. Lo que queda de una civilización y una ciudad. Yo fotografío los restos de una comida, lo que sobra, lo que nadie quiere».

«Me siento mejor que nunca después de este ayuno solidario y de llamada de atención. He cumplido mi palabra conmigo mismo, y he expandido, aunque sea mínimamente, mi posición en esta masacre» Dómix Garrido Performer

Estas fotografías (Polaroids) se colocan en el Cuartel de Artillería, y conforman una exposición en constante crecimiento. El espectador ha podido seguir de esta manera, día a día, el desarrollo de esta acción. Dómix Garrido dice que esto no ha sido una iniciativa concebida a lo loco, sino que consultó con una nutricionista para generar un calendario de casi seis semanas con un plato de comida con aportes calóricos suficientes como para cubrir sus necesidades diarias. Es verdad que ha perdido algo de peso, reconoce, unos cuatro o cinco kilos, calcula. «El otro día me pesé en el osteópata, y llevaba ya más de cuatro kilos».

Dómix se ha sentido en la necesidad de expresarse de esta manera a sus 62 años, tras una vida entera dedicado al arte. «Lo que me ha movido es lo que movió a tanta gente a parar una Vuelta Ciclista. ¿Qué nos mueve a los indignados con la guerra de Gaza? Pues el hecho de que se haya narrado en directo un genocidio, fotografiado y filmado, y eso no hay conciencia que lo resista. Nuestra obligación es denunciar y solidarizarnos con aquellos que están padeciendo injusticias. Ya se ha barrido bastante una cultura como la palestina, con una apropiación indebida de sus territorios y de sus señas de identidad».

Cartel de la exposición 'Ecos de Taiwán' en el Cuartel de Artillería de Murcia.

A solo tres días de completar estos 40 días de ayuno, Dómix Garrido piensa que ha aportado mucho con esta propuesta: «Me siento mejor que nunca después de este ayuno solidario y de llamada de atención. Estoy muy afectado y sensibilizado con lo que ocurre cada vez que veo una imagen de la guerra en Gaza, y estoy convencido de que este grano de arena que aporto es una acción, mínima, sí, pero que me sirve para sensibilizar a la sociedad un poco más y para conocerme yo también mucho mejor. Ha sido una oportunidad para cumplir este compromiso conmigo mismo. He cumplido mi palabra conmigo mismo, y he expandido, aunque sea mínimamente, mi posición en esta masacre».

Este viernes es el último día para disfrutar de 'Ecos de Taiwán', donde ocho artistas taiwaneses de vanguardia presentan sus obras de arte digital que componen un recorrido sensorial y crítico por la historia del territorio taiwanés en un entorno de intercambio con la ciudad de Murcia. Como cierre de esta propuesta, donde está enmarcada '40_restos', a las 19 horas habrá una visita mediada por Laura Clemente, galerista de Lavio Art Gallery, y posteriormente un coloquio entre Dómix Garrido, Mario Gutiérrez Cru y Pedro Alberto Cruz, investigador de performances y profesor de la Universidad de Murcia. A las 20:30 horas será la clausura con un cóctel organizado por la Embajada de Taiwán.

Ampliar 'Somewhere in Time', de YI TING TSAI, en 'Ecos de Taiwan' en el Cuartel de Artillería de Murcia.

Mario Gutiérrez Cru y Rebeca M. Urízar, comisarios de la muestra, invitan a explorar en 'Ecos de Taiwán' las múltiples facetas del videoarte y la creación digital y analógica, posicionando a Taiwán como un referente global en el panorama del arte contemporáneo. La exposición cuenta con producciones de Yuan Goang-Ming, Joyce Ho, Charwei Tsai, Yu Ting Tsai, Chun Tzu Chang, Kuang-Yu Tsui, Yi Ting Tsai y Rain Wu. Este proyecto ha sido comisionado por el Ministerio de Cultura de Taiwán y la Oficina Económica y Cultural de Taipéi en España, en el marco de sus iniciativas culturales internacionales, con una colaboración activa que refuerza su compromiso con la proyección internacional del arte contemporáneo taiwanés.

Mario Gutiérrez Cru y Rebeca M. Urízar, comisarios de la muestra, invitan a explorar en 'Ecos de Taiwán' las múltiples facetas del videoarte y la creación digital y analógica

En la exposición la atmósfera de la primera ocupación del Parlamento de Taiwán llevada a cabo por estudiantes disipa la percepción del espacio-tiempo en 'The 561st hour of occupation' (2014) de Yuan Goang-Ming; Joyce Ho destapa su propia intimidad explorando las rutinas diarias a través de 'Vera X Diary' (2024); Chun Tzu Chang retrata la identidad taiwanesa tomando como punto de partida el conocido 'Milagro de Taiwán' en 'The grandmother, the uncle and the dog' (2021), donde estos personajes se convierten en símbolos de una sociedad que los ha dejado atrás por el afán de libertad y prosperidad; Charwei Tsai reflexiona en 'Circle II' (2011) sobre la transitoriedad de la existencia humana, haciendo eco de la naturaleza cíclica de la vida y el universo a través del concepto del ensō que encarna la impermanencia, el vacío y la plenitud del momento presente.

Kuang-Yu Tsui nos invita a viajar por diferentes localidades afectadas por un fenómeno meteorológico único con 'The Wind from Taipei' (2020); un coche en movimiento avanza raudo en una búsqueda incesante de un destino inalcanzable con tres obras de la serie 'Somewhere in time' de Yi Ting Tsai: 'Somewhere in Time: Sunward' (2018), 'Somewhere in Time: Wandering' (2025), 'Somewhere in Time: Infinite' (2025); Yu Ting Tsai narra una carta escrita, en 'Paradox' (2023) conversaciones del pasado se intercalan con la reconstrucción de la figura de una persona allegada; y Rain Wu reflexiona en su obra 'As Above, So Below' (2020) sobre cómo la comida nos permite descubrir una nueva perspectiva de nuestro mundo.

Temas

cultura

Murcia

Arte