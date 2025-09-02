Diálogo entre toreros con Perera, Luque y Ureña este miércoles en el Teatro Romea Los tres diestros participarán en la corrida del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia el 19 de septiembre

La empresa Toros Sureste, dentro de sus actos promocionales de la próxima feria de septiembre de Murcia, ha organizado para este miércoles un encuentro con los tres toreros que están anunciados el viernes 19 de septiembre en la corrida extraordinaria de conmemoración del 1200 aniversario de la fundación de la ciudad de Murcia.

Con el título 'Diálogo entre toreros', Miguel Ángel Perera, Paco Ureña y Daniel Luque se reunirán este miércoles en un lugar tan señalado como el Salón de los Espejos del Teatro Romea, donde mantendrán una tertulia que será moderada por el periodista sevillano José Enrique Moreno.El acto dará comienzo a las ocho de la tarde con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Durante el acto también se presentará el cartel exclusivo que anunciará esta corrida.

Esta corrida del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia será el cuarto festejo del abono de la feria de septiembre y reúne en el cartel a tres toreros en buen momento, con una gran trayectoria, que atesoran grandes triunfos en La Condomina. Este miércoles los aficionados podrán disfrutar de las tres figuras a través de la palabra, el día 19 lo podrán hacer en el ruedo, donde se medirán a toros de El Parralejo.

Las taquillas de La Condomina abren con las primeras colas

Este lunes 1 de septiembre abrían las taquillas de la plaza de toros para despachar entradas de las corridas de toros de la próxima feria de Murcia. Aunque la venta de boletos está disponible en internet, en la página web de la plaza de toros de Murcia desde el pasado mes de junio, son muchos los aficionados que prefieren adquirir sus entradas por el método tradicional, de forma física en las taquillas del coso, por lo que en el primer día de venta de entradas para los festejos de la feria de septiembre se acumularon aficionados alrededor de la puerta principal de La Condomina formando largas colas, fruto de la expectación de algunas de las corridas de la feria

A pesar de los dos meses que ha estado activa la venta online, los aficionados hicieron cola durante toda la mañana para conseguir de manera presencial sus entradas para una feria que se presume que va a gozar de una gran expectación.

Ampliar Colas en las taquillas de La Condomina.

La Feria dará comienzo el domingo 14 de septiembre y consta de cuatro corridas de toros, una de rejones y una novillada picada, contando con las principales figuras.

Las taquillas continuarán abiertas hasta el final de feria en su horario habitual de 10.00 a 14.00 h y de 17.00 a 20.00 h. También sigue disponible la venta online en la web www.plazadetorosdemurcia.com.