La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
David Pujante, Patricia Reus, Esteban Bernal y Álvaro García Ruano LV

David Pujante abre el curso de la Real Academia de Bellas Artes de la Arrixaca

El catedrático ofrecerá el viernes 24 de octubre la conferencia 'La mímesis y el artista. De artesano a genio', en el Museo de Bellas Artes de Murcia

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Lunes, 20 de octubre 2025, 23:11

Comenta

La Real Academia de Bellas Artes Santa María de la Arrixaca de Murcia, presidida por Martín Páez, retoma esta semana sus actividades para promocionar a ... sus miembros y mantener vivo el espíritu crítico y creativo con el acto solemne de apertura del curso 2025-2026 a cargo de David Pujante, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Valladolid, que el viernes 24 de octubre pronunciará el discurso 'La mímesis y el artista. De artesano a genio'. Será a las 19:30 horas, en el Museo de Bellas Artes de Murcia (Mubam), en la calle Obispo Frutos 12, en Murcia, con entrada libre para académicos y no académicos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  2. 2

    Reactivan la restauración del palacete de Saavedra Fajardo de Murcia tras dos años de atasco
  3. 3 El barrio murciano que sube la persiana antes de las 5.30 horas
  4. 4

    El Seprona saca a la luz balsas de purines sin cubrir cerca de ramblas del Mar Menor
  5. 5 El Mar Menor entra en situación de anoxia en la zona sur y el Instituto Español de Oceanografía teme otra «mortalidad» de peces
  6. 6

    Los accionistas minoritarios de Soltec preparan demandas tras hundirse el valor de su inversión
  7. 7

    Bronca total en el Enrique Roca tras otra derrota del Real Murcia
  8. 8 Retenciones kilométricas en las autovías A-7 y A-30 a la altura de Murcia
  9. 9 Encuesta: ¿Qué debería hacer Felipe Moreno en el Real Murcia?
  10. 10

    El nuevo permiso por fallecimiento de diez días excluye a la familia política y podrá repartirse en cuatro semanas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad David Pujante abre el curso de la Real Academia de Bellas Artes de la Arrixaca

David Pujante abre el curso de la Real Academia de Bellas Artes de la Arrixaca