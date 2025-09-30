La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Javier Carrión / AGM

Cristóbal Belda invita a vivir las ciudades al atardecer en la apertura del Congreso Nacional de Historia del Arte

El catedrático de la Universidad de Murcia realiza un recorrido sentimental plagado de referencias y nombres gloriosos del arte, la literatura y el viaje, desde Cervantes y Cavafis a Anacarsis y Azorín

Manuel Madrid

Manuel Madrid

Martes, 30 de septiembre 2025, 11:20

El magno historiador del arte Cristóbal Belda, toda una autoridad en la Región de Murcia, embarcado en las más arriesgadas y exitosas iniciativas artísticas, pronunció ... el discurso inaugural del XXV Congreso Nacional de Historia del Arte, que arranca este martes en Murcia y se prolongará hasta el próximo viernes con una mirada al legado cultural de las ciudades y sus retos futuros. Belda impartió la conferencia 'El crepúsculo de los sueños. La ciudad al atardecer', una reflexión desde la historia del arte sobre la ciudad en que vivimos.

