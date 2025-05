«Colocar a mujeres como Martha Gellhorn en el lugar que les corresponde en la historia es algo que se está acelerando bastante»

La Fundación Mediterráneo en Murcia acogió este miércoles una conferencia de Pilar Rubio Remiro dentro del ciclo 'Genios y Genias: Arte, Ciencia y Pensamiento', a ... propósito de la relación que unió a dos figuras superlativas del periodismo, los reporteros estadounidenses Ernest Hemingway y Martha Gellhorn. Ella es el ejemplo de «esas mujeres viajeras que tienen, según la ponente, un mérito destacable, pues viajan a lugares en conflicto para informar y lo hacían sin soporte ninguno oficial, de extranjis, de incógnito, o disfrazadas de hombres».

En el contexto de la Guerra Civil española nace esta pareja de escritores-periodistas, en la que la atracción mutua convive con tensiones y divergencias. Él ganará el Nobel de Literatura y acabará suicidándose; ella acabará divorciándose y llamándole «ese hombre», diciendo que no quiere ser una nota al pie de página en la vida de ningún hombre y, muchas décadas después, también suicidándose en Londres a los 90 años. «Consiguió tener una vida plena, siempre hizo lo que quiso, no siempre fue feliz y conoció la paz interior, pero vista con perspectiva tuvo una vida apasionante y abrió el camino a muchas otras mujeres».

Sobre Hemingway, célebre periodista, corresponsal de guerra y escritor de ficción reconocido, dijo Pilar Rubio que todos pertenecemos a esa especie de patria rilkeana donde nos forjamos y encontramos esas figuras de apego a través de las cuales forjamos nuestra identidad y acabamos siendo lo que somos, «y en la personalidad tan intensa, densa, hipermasculinizada de Hemingway [amante de la caza, boxeador, adoraba la pesca y los toros, la vida salvaje de su infancia; desprecia la educación superior y empieza a trabajar tempranamente en el periodismo; será muy chistoso, algo que comparte con Martha] nace precisamente en la infancia. Recordemos que era el único chico de cuatro hermanas, y la madre siempre quiso que fuera una niña más, le ponía sombreritos de flores y le vestía de mujer, era una moda victoriana que había llegado a Estados Unidos, como se ve muchas veces en la pintura. Ya entonces desarrolló una personalidad muy dominante, y, de hecho, toda su vida, a las mujeres las llamará 'hijas' y él se hará llamar 'papá'». Ernest Hemingway estuvo casado con Martha Gellhorn entre 1940 y 1945 y le dedicó 'Por quién doblan las campanas'.

Ambos, Martha Gellhorn y Ernest Hemingway, que volvió como héroe condecorado de la Primera Guerra Mundial, se vincularán en la trabazón de los conflictos bélicos de la época, tanto la guerra civil española como la Segunda Guerra Mundial, en la que trabajan como cronistas; en la singularidad y radicalidad de sus identidades que plantean desde muy temprano un escenario de confrontación o en las complejas y ambivalentes relaciones de poder, reconocimiento y creación. Lo cierto es que esta pareja acaba naufragando y nos deja interesantes focos de reflexión, según atestiguó Pilar Rubio, fundadora de la editorial La Línea del Horizonte, cofundadora y directora de la librería de viajes Altaïr en Madrid, articulista y gestora cultural.

Lecciones de vida

La conferenciante, especialista en el viaje y sus culturas y la literatura contemporánea de viajes, así como narrativas de Asia y África, también ejerce como profesora, coordinadora de talleres y ponente sobre temas de su especialidad, entre ellos la literatura de viajes con perspectiva de género. Rubio Remiro destacó en Murcia que hay un mosaico muy interesante, en el mundo literario, periodístico, filosófico, artístico, de la moda..., y en todos ellos hay lecciones de vida que todavía podemos aprovechar hoy. En la historia de Hemingway y Gellhorn, dijo la editora que de Hemingway hay «todo lo habido y por haber», pero no en el caso de Martha Gellhorn, «porque sus archivos han estado prácticamente cerrados o custodiados por mandato de su testamento hasta hace nada, y ahora están custodiados por su hijo, entonces ha sido muy difícil acceder a ellos». 'El rostro de la guerra: crónicas en primera línea 1937-1985' (The Face of War; 1959) y 'Cinco viajes al infierno: aventuras conmigo y ese otro' (Travels with Myself and Another: A Memoir; 1978) son dos de los libros que pueden leerse de Gellhorn en español.

Lo que hemos tenido, según indicó, «es lo que ella fue publicando a partir de los años 60 y 70. Pero hay mucho por descubrir, sobre todo algo por lo que en España hay auténtica curiosidad y ya se está trabajando en ello, que es en recopilar muchos de los artículos que ella hizo cuando vino a España a trabajar como corresponsal durante la guerra civil. Algunos son muy hermosos y sensibles con la situación, y espero que los podamos ver muy pronto en La Línea del Horizonte».

Javier Carrión / Agm

Martha Gellhorn ha pasado a la historia como reportera de guerra, recordó la conferenciante, y también escribió una serie de novelas, «pero nunca consiguió la calidad de una escritora de ficción. Lo suyo era la realidad, documentar los conflictos que vivía, y ese fue siempre su fuerte». Pilar Rubio recordó en Murcia que en España se pensaba que hubo pocas corresponsales de guerra durante el conflicto civil español, «pero hay un estudio que documenta al menos 183, y esto te lleva a pensar qué ha ocurrido en otros sectores: la ciencia, las artes... hay una masa de mujeres que fueron importante, que aportaron, que consiguieron logros por sí mismas, y llevamos dos o tres décadas en las que recuperar toda esta historiografía, colocar a estas ancestras en el lugar que les corresponde, es algo que se está acelerando bastante en todas partes, y aquí también».

Biografías «absolutamente desconcertantes»

En el futuro, recordó Pilar Rubio, estos modelos van a ser muy útiles: «Yo espero que el feminismo siga trabajando en ello como una de sus principales tareas y aflote toda esta masa del iceberg que está sumergida, que es apasionante y tiene un mérito extraordinario». El mundo de las mujeres viajeras, insistió Rubio, es realmente llamativo porque desde el siglo XIX «empiezas a escarbar y hay biografías absolutamente desconcertantes, y tiene mucho que ver con la fantasía de querer salir, de conocer ese espacio del afuera, ese territorio de lo heroico, donde pasan las cosas, el territorio donde viven los hombres, los que viven la vida y están en contacto con otras realidades».

Ese modelo de mujer que da el paso se corresponde con mujeres que han tenido apoyo familiar o se han sentido arropadas, «la mayor parte son viudas o solteras, y en el caso de Martha Gellhorn siempre lo hace sin apoyo institucional, pues los hombres montaban sus exploraciones con apoyo de sociedades geográficas, y volvían encima de ellas como típicos héroes y los periódicos les contrataban. Pero las mujeres invierten su propio patrimonio en viajar, con lo cual es doble mérito, porque viajaban de manera muy dura. Mientras los hombres iban en completas expediciones, ellas tienen que hacerlas con muchas limitaciones. Y te encuentras historias extraordinarias, desde luego».

Este ciclo 'Genios y genias', organizado por Cristina Guirao Mirón en colaboración con la Asociación Clásicas y Modernas y Fundación Mediterráneo, ha contado con figuras como Laura Freixas, Marián López Cao, Cristina Guirao y Pilar Rubio Remiro, y concluirá el próximo 27 de mayo con la poeta y ensayista Noni Benegas, quien disertará sobre Chanel y Cocteau. La vicepresidenta de Fundación Mediterráneo, Rosa Peñalver, confía en que tenga continuidad en una nueva edición.