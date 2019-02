'Alita: Ángel de combate', 'Cafarnaúm' y 'Perdiendo el este', ya en los cines 02:20 Fotograma de 'Alita: Ángel de combate'. Vea los tráilers de los estrenos de la cartelera de cine del fin de semana MARISA MONTIEL (EFE) Viernes, 15 febrero 2019, 00:03

A poco más de una semana para saber quién ha ganado los Óscar, las salas españolas proponen un puñado de cintas tan variadas como apetecibles, desde la libanesa 'Cafarnaúm' a la española 'Perdiendo el este', pasando por la espectacular 'Alita: Ángel de combate', producida por el mago de la taquilla James Cameron.

02:20 Vídeo. «ALITA: ÁNGEL DE COMBATE», OTRO AMBICIOSO PROYECTO 3D DE CAMERON

'Alita: Ángel de combate Otro ambicioso proyecto en tres dimensiones de Cameron

'Alita: ángel de combate' es la ambiciosa y espectacular adaptación de un cómic manga futurista de Yukito Kishiro, que el ganador de tres premios Óscar, James Cameron, tenía ganas de rodar desde hace más de 15 años; de hecho, 'Avatar' y sus secuelas le obligaron a posponer el rodaje, que finalmente quedó en manos de Robert Rodríguez.

Un increíble mundo en tres diimensiones mete al espectador en la historia de Alita, una joven cyborg sin memoria, interpretada tras la posproducción por Rosa Salazar, que tras ser rescatada por el Doctor Ido (Christoph Waltz), irá descubriendo su capacidad de lucha.

01:56 Vídeo. «CAFARNAÚM», EL DESGARRADOR DESAMPARO DE UNA INFANCIA PERDIDA

Cafarnaúm El desgarrador desamparo de una infancia perdida

Ganadora del Premio del jurado en el último Festival de Cannes y candidata al Óscar a mejor película de habla no inglesa, la película de la libanesa Nadine Labaki, primera directora árabe que consigue llegar a Hollywood, cuenta la dramática historia de un niño que vive en la miseria en las calles de Beirut.

El niño, que rinde cuentas ante un juez tras haber apuñalado a un hombre, demanda a sus padres ante el mismo tribunal por haberle traído al mundo sin la menor posibilidad de darle lo mínimo para sobrevivir.

01:41 Vídeo. «PERDIENDO EL ESTE»: SIGUEN LOS DESPROPÓSITOS, PERO EN CHINA

Perdiendo el este Siguen los despropósitos, pero en China

Tras 'Perdiendo el norte', la comedia de 2015 en la que dos jóvenes inmigraban a Alemania, llega esta secuela en la que el personaje de Julián López probará su suerte laboral y amorosa en China.

Dirigida por Paco Caballero, repiten en el reparto Carmen Machi, Miki Esparbé, Younes Bachir y Malena Alterio, y se incorporan Leo Harlem, Chacha Huang, Silvia Alonso, Edu Soto, Marcos Zhang y Fele Martínez.

02:12 Vídeo. EN «EL CANDIDATO», HUGH JACKMAN SE TRANSMUTA EN GARY HART

El candidato Hugh Jackman se transmuta en Gary Hart

Película biográfica que relata la campaña de Gary Hart, el favorito para las elecciones presidenciales de EE UU en 1988, a quien los cotilleos sobre su vida amorosa descabalgaron de la carrera electoral a favor de George H. W. Bush.

Dirigida por Jason Reitman, cuyo guión coescribe junto a Matt Bai, autor del libro en que se basa, 'All the Truth is Out', la cinta está protagonizada por Hugh Jackman.

01:44 Vídeo. «CAMBIO DE REINAS», CINE HISTÓRICO SOBRE INTRIGAS DE LA CORTE

Cambio de reinas Cine histórico sobre intrigas en la Corte

El francés Marc Dugain dirige 'Cambio de reinas', una película histórica basada en hechos reales que cuenta las intrigas de la corte para mantener la paz entre Francia y España en 1712, debilitadas las casas reales por los continuos fallecimientos de los herederos a los respectivos tronos.

Basada en la novela del mismo título de Chantal Thomas (también autora de 'Adiós a la reina'), la película pone el foco en las bodas reales entre infantes y el alto sentido de estado de los niños de la realeza, así como su triste existencia alejados de sus familias.

01:29 Vídeo. «LA ESCUELA DE LA VIDA», EXCUSA PARA DISFRUTAR DE LA NATURALEZA

La escuela de la vida Excusa para disfrutar de la naturaleza

En el París de los años veinte vive un niño huérfano llamado Paul que, tras ser adoptado por la criada de un conde y un guardabosques, iniciará una nueva vida en un mundo rural que irá descubriendo a través de su amistad con un cazador furtivo.

Esta historia ha servido al escritor, aventurero y director de cine francés Nicolas Vanier para recordar su infancia en la region de Sologne, donde creció entre bosques y comenzó a amar una naturaleza a la que rinde homenaje con este filme.

01:45 Vídeo. «BOMB CITY», LA MUERTE REAL DE UN PUNKY POR UN DELITO DE ODIO

Bomb City La muerte real de un punki por un delito de odio

Dirigida por Jameson Brooks, 'Bomb City' cuenta un escabroso caso real sucedido en 1997 en Amarillo, un pueblo de Texas, cuando un joven de 19 años, Brian Theodore Deneke, conocido por su cresta verde y su pasión por la música punk, fue asesinado por un chaval de 17, Dustin Camp, que fue condenado por un delito de odio.

La muerte fue consecuencia de un enfrentamiento entre jóvenes rebeldes e inconformistas punkis asiduos de un local llamado 'Bomb City' y jóvenes de hábitos contrarios, los conservadores y deportistas conocidos como 'White Hatters'.

02:25 Vídeo. «FELIZ DÍA DE TU MUERTE 2», SEGUIR MURIENDO CADA DÍA

Feliz día de tu muerte 2 Seguir muriendo cada día

Dos años después de la primera entrega, Tree Gelbman (Jessica Rothe) vuelve a adentrarse en el bucle temporal en busca de la respuesta que le permita, por fin, romper su sino.

Christopher Landon repite como guionista y director de esta entrega, esta vez para ayudar a la protagonista a descubrir al nuevo asesino, ahora que Lori Spengler, la asesina original, está muerta.

01:58 Vídeo. «A VIVA VOZ», «CAMPEONES» DE LA ELOCUENCIA

A viva voz 'Campeones' de la elocuencia

Documental nominado al César en Francia en el que un grupo de jóvenes desfavorecidos se entrenan para un concurso de debate, el 'Eloquentia', en el que cada año participan estudiantes de la Universidad de Saint-Denis para seleccionar al «mejor orador de los 93».

Dirigido por Stephane de Freitas y Ladj Ly, la película acompaña en su duro entrenamiento a un puñado de curiosos estudiantes: un antiguo sin techo, una feminista musulmana, una joven que ha perdido a sus padres y otro que camina 15 kilómetros cada día para ir a clase desde su casa en el bosque.