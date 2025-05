Terror sanguinario en 'Destino final'

En la semana que hemos repasado los números romanos gracias a León XIV, y recordado que uno es dueño de sus silencios y esclavo de ... sus 'Whatsapps', los estrenos que nos llegan nos harán reflexionar sobre el determinismo (vaya comienzo filosófico).

No os asustéis, no es una reflexión sobre el pensamiento de Spinoza, sino algo tan prosaico como qué sucede cuando engañas a la muerte y escapas de ella, que es el mantra de toda la saga de 'Destino Final', de la que llega este viernes su sexta entrega con el original título de 'Destino final: lazos de sangre'.

Esos lazos de sangre (más fuertes que los de Ábalos con Sánchez) son los que tiene la protagonista con su familia. Ella quiere descubrir el origen de unas pesadillas recurrentes y al hacerlo desata una bacanal de muertes brutales, ridículas, abracadabrantes y que podrían competir en los Premios Darwin. Pero esa es la gracia de toda la serie, que casi te hacen reír mientras te aterroriza (o lo intenta). Pura casquería dirigida a un público hormonado menor de veinticinco años y con el cerebro en modo avión.

En 'Jane Austen arruinó mi vida' no es la Parka la que decide el destino, sino Cupido. Evidentemente, con la exitosa escritora decimonónica en el título nos encontramos ante una comedia romántica. Por desgracia es lo único de esta autora que suele mostrar el cine, que deja de lado el retrato de la sociedad en la que vivía y el grito de una primigenia liberación de la mujer que ella daba. No olvidemos que sus heroínas lo son no por enamorar al galán de turno, sino por hacerlo manteniéndose fiel a sus ideas y denunciando la injusticia de su situación.

Eso le sucede a la protagonista de esta película, que trabaja en la afamada librería parisina Shakespeare & Co y, como un Quijote cualquiera, ha leído demasiadas novelas románticas. Su decisión entre dos hombres, su corazón que hace procrastinar las resoluciones de su cerebro, y su amor predecible (un evidente oxímoron) se narra con humor irónico y sabor a película de Hugh Grant. Sin la profundidad de la autora en la que se inspira, se queda en agradable algodón de azúcar: es imposible que no te guste, pero también que retengas su sabor más allá del minuto siguiente de comerlo.

El rousoniano mito del buen salvaje, según el cual en el campo se encuentra la esencia de la vida y la felicidad, es recurrente en el arte, como pasa en 'Lo que queda de ti'. Lo que se olvida en estas historias es que las ovejas huelen mal y los prejuicios terribles de los aldeanos. Eso se repite en este cuento en que una hija pródiga deja su carrera para volver a casa al morir su padre, donde se reencuentra con la hermana que se quedó, que tiene una muy diferente perspectiva sobre lo que deben hacer. Producirá alergia a los Marvel adictos.

'Bonhoeffer el espía' es un filme perfecto para homenajear los ochenta años del fin de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Va sobre un teólogo que conspiró contra Hitler y que fue ejecutado por ello. Una historia real sobre una persona coherente y admirable (tan abundantes como una entrada barata de Bad Bunny). La realización es convencional sin aditamentos, más allá de una cuidada ambientación, para no distraer de la esencia ética que muestra.

Terminamos con la película independiente 'El instinto', un drama psicológico sobre un arquitecto con agorafobia que se somete a un humillante tratamiento para tratar de curarse. Es una producción de la Región de Murcia, rodada aquí, que supone el debut en el largometraje del director lorquino Juan Albarracín. Es un bien realizado 'tour de force' de actores que logra mantener la intriga en todo momento.

Nadie es perfecto, lo que se demuestra si uno examina la filmografía de Robert DeNiro, justamente homenajeado en el Festival de Cannes. Olvidaos de porquerías como 'En guerra con mi abuelo' (2020) o la aún más execrable 'Mi padre es un peligro' (2023). Veros 'El Padrino II' (1974), 'La Misión' (1986) o 'Taxi driver' (1976) y reconciliaros con él y con el mundo.

Que tengáis una semana de cine.