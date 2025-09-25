La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'Una batalla tras otra'. En vídeo, trailer.

Fotograma de 'Una batalla tras otra'. En vídeo, trailer.
Estrenos de cine

Llega lo nuevo de DiCaprio

'Una batalla tras otra' nos trae la versión más desastrada del actor

Carlos Martínez

Carlos Martínez

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:21

Si no estáis en la ONU (cuidado con las escaleras) ni en una flotilla hacia Gaza, os ofrezco que empecéis el otoño viendo los estrenos ... de la semana, arrancando con un combativo Paul Thomas Anderson y su metáfora acerca de los actuales Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una lluvia de billetes sorprende a conductores y peatones en San Javier
  2. 2 Las Hermanas Pobres de Santa Clara en Algezares abren sus puertas a dos jóvenes incorporaciones
  3. 3 Investigan a un conductor que circulaba bebido y drogado en Los Alcázares cuando tuvo un accidente en el que murió un motorista
  4. 4 Un accidente múltiple con seis heridos provoca retenciones en la autovía A-30 a la altura de Lorquí
  5. 5

    Novedades con miga en la Región de Murcia para el nuevo curso gastronómico
  6. 6 Consulta la fecha de tu operación en la Región de Murcia antes de la llamada oficial: tardarás solo unos segundos
  7. 7 La avenida Miguel Indurain de Murcia recuperará el tercer carril para el tráfico rodado
  8. 8

    El alcalde de La Unión presenta la denuncia contra el Ministerio por la bahía de Portmán
  9. 9

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  10. 10 El sacerdote detenido en Torremolinos por drogas queda libre tras acogerse a su derecho a no declarar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Llega lo nuevo de DiCaprio