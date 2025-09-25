Llega lo nuevo de DiCaprio

Si no estáis en la ONU (cuidado con las escaleras) ni en una flotilla hacia Gaza, os ofrezco que empecéis el otoño viendo los estrenos ... de la semana, arrancando con un combativo Paul Thomas Anderson y su metáfora acerca de los actuales Estados Unidos.

Anderson es el director de la ocasionalmente confusa y siempre vigorosa 'Una batalla tras otra'. Relato alucinógeno y naif, en dos momentos temporales distintos, de la lucha imaginaria de un grupo subversivo contra cierto orden pseudo fascista y supremacista (quizás no tan imaginado) establecido en una América alejada de los padres fundadores y arrimada a los hombres con cabeza de bisonte.

Cataliza la trama el degradado personaje que interpreta Leonardo DiCaprio, dudoso colaborador (un tonto útil de esos que bien retratan los hermanos Coen) de la guerrilla. Sean Penn o Benicio del Toro completan el reparto de un trabajo lleno de violencia estilo 'Eddington', una acción imparable y golpes de humor que funcionan tan bien como las pulseras anti maltrato. El resultado final deja insatisfecho.

Troma es una productora clásica de terror de serie Z (no insulto, califico), que no facturaba películas sino sucesos. Ahora se estrena un remake de uno de sus personajes fetiches, 'El vengador tóxico'. Va sobre un perdedor, un remedo del conserje del colegio de los Simpson, que por un accidente se transformará en una mezcla de Hulk y Freddie Krueger en busca de justicia o revancha. Puro gore disparatado, con dosis de humor escatológico, grosería de Torrente y sutileza de Koldo. Una hipertrofiada hipérbole ditirámbica del mal gusto.

Kate Mara y Laurence Fishburne protagonizan una de terror espacial que transcurre en la Tierra (como la política). Una mujer, 'La astronauta' del título, aterriza de forma convulsa de una expedición. A partir de ese momento nada volverá a ser igual porque siente que «algo» ha vuelto con ella (como las madres que regresan del paritorio). Jugar con la psicosis de la protagonista permite mantener la intriga y poner al máximo el ambientador con fragancia de miedo, abusando de nuestro condicionamiento 'Alien' (1979).

Otra thriller, pero español, y con toques oscuros es 'Ya no quedan junglas'. Inusual apuesta nacional por contar la venganza de un veterano ex soldado, interpretado por Ron Perlman, un hombre que ha perdido todo, hasta lo que nunca tuvo. Megan Montaner, Karra Elejalde y el limitado por su imponente físico (nadie se lo imagina haciendo de pusilánime Premio Nacional de Poesia) Hovik Keuchkerian, le escoltan en una excursión por los bajos fondos y los bajos instintos, una búsqueda que dejará un rastro de cadáveres en un buen ejemplo de cine de género.

Para desinflamarnos de tanta testosterona y balas silbando a nuestro lado, nos vamos con una película familiar de fantasía que sólo pretende hacer pasar un buen rato. Una niña vuelca la pena por una terrible perdida pintando dibujos. El problema surge cuando cobran vida (daño colateral del consejo psicológico), y como a Geppetto, su creación le supera y se le enfrenta, convirtiéndose en un peligro para su mundo. Cinta de sabor ochentero, por su carga de aventura y buenos sentimientos, bastante divertida. Una especie de 'Jumanji' (1995) con más poso.

Para los que quieren un thriller menos comprometido y sesudo que el de Dicaprio, llega una mezcla del misterio de 'El informe pelícano' (1993) con la profesionalidad deshumanizada de 'Up in the Air' (2009), 'Relay'. Una chica que conoce unos secretos inconfesables (como suelen ser los que merecen la pena) de una macro empresa (quién iba a pensar que tuvieran), debe ser protegida por un especialista en estos temas. Esa es la simiente para una acción sofisticada a lo Bourne que os hará pasar una entretenida tarde (poco exigente) de final de septiembre.

Voz en off. El Festival de Cine de San Sebastián, el más importante de España, se está celebrando. Apuntad 'Los domingos' como la más interesante proyección hasta ahora. Habrá que hacer seguimiento.

Que tengáis una semana de cine.