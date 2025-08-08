La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Reparto de 'Los Futbolísimos 2', película rodada en la Región de Murcia gracias al apoyo del Instituto de las Industrias Culturales. Diego Díaz

Llega a los cines la segunda entrega de 'Los futbolísimos', rodada en parte en la Región

La película, dirigida por Miguel Ángel Lamata y con Joaquín Reyes y Miguel Ángel Muñoz, cuenta con localizaciones en Mazarrón y La Unión

LA VERDAD

Viernes, 8 de agosto 2025, 18:47

La Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deporte, a través del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, apoyó el rodaje en la Región de Murcia de la película 'Los futbolísimos y el misterio del tesoro pirata', que se estrenó este viernes en cines de toda España, según recordó la Comunidad Autónoma.

Esta producción audiovisual se rodó en la Región entre el 19 y el 30 de agosto del pasado año, con localizaciones en Mazarrón, La Unión y Lorca. En concreto, la Región de Murcia Film Commission facilitó con las film offices de los ayuntamientos el rodaje en la playa de Nares, la playa de El Castellar, la tienda Tejidos Casa Alejandro y la Casa Consistorial, todos en el municipio de Mazarrón; en la Mina Agrupa Vicenta de La Unión; y en el campo de fútbol Puntas de Calnegre de Lorca.

El director general del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, indicó que «seguimos trabajando en el desarrollo de la estrategia de la Región de Murcia Film Commission y un ejemplo fue atraer el pasado verano el rodaje de la segunda entrega de 'Los futbolísimos'».

El largometraje, uno de los tres que obtuvo una subvención de la primera convocatoria de ayudas a la atracción de rodajes del Gobierno regional, dentro de su estrategia de la Región de Murcia Film Commission, es la segunda entrega de la saga basada en el éxito de la literatura juvenil de Roberto Santiago.

Dirigida nuevamente por Miguel Ángel Lamata, la película está interpretada por un grupo de jóvenes actores que, con Nicolás Rodicio como 'Pakete' al frente, dan vida a Helena, Marilyn, Camuñas, Angustias, Toni, Ocho, Tomeo y Anita. Entre el equipo de actores adultos repiten Joaquín Reyes, Carmen Ruiz, William Miller y Norma Ruiz, y se incorporan Arturo Valls, Miguel Angel Muñoz, María Zabala y Salomé Jiménez, entre otros.

'Los futbolísimos y el misterio del tesoro pirata' cuenta con la participación de RTVE, Movistar Plus+ y Telemadrid y el apoyo de la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia Film Commission.

